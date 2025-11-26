Logo
Zapaljen automobil gradonačelnika Mostara Marija Kordića

Izvor:

SRNA

26.11.2025

08:29

Запаљен службени ауто града Мостара
Foto: PVP Mostar

U Mostaru je zapaljeno službeno vozilo gradonačelnika Marija Kordića koji kaže da je ovo posljedica narativa mržnje, ali ga to neće zaustaviti.

Incident, koji se dogodio sinoć, odmah je prijavljen policiji, a uviđaj je u toku.

Новац

Društvo

Uz novembarsku penziju stiže 100 KM pomoći

"U posljednje vrijeme svjedočimo organizovanom stvaranju narativa mržnje i napadima na moj rad samo zato što štitim interese Mostara", naveo je Kordić.

Takav narativ, kaže Kordić, ima svoje posljedice, a ovaj događaj jasno pokazuje što je cilj onih koji ga podstiču.

"Žao mi je što smo došli u situaciju da zbog obavljanja dužnosti moramo tražiti policijsku zaštitu, ali nas to neće zaustaviti", napisao je Kordić.

Ротација полиција

Svijet

Majka izbola kćerku (11) na spavanju

On je naveo da nastavlja raditi predano, odgovorno i isključivo u interesu Mostara.

Kordić je dodao da će po završetku istrage o svim saznanjima pravovremeno informisati javnost.

Tagovi:

Mario Kordić

Mostar

zapaljen automobil

