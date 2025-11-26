Delegacija Srpske sa premijerom Orbanom u Budimpešti

Izvor:
ATV
26.11.2025
08:16
Delegacija Srpske koju čine v.d predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan i lider SNSD-a Milorad Dodik sastali su se sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.
U delegaciji Republike Srpske je i ambasador BiH u Mađarskoj Biljana Gutić Bjelica.
Premijer Mađarske Viktor Orban ranije je čestitao na izbornoj pobjedi SNSD-u i njenom kandidatu za predsjednika Republike Srpske Siniši Karanu.
Orban je istakao da sa Srpskom već dugo radi na stabilnosti u regionu, te da se raduje nastavku te saradnje.
Uoči puta, Dodik je poručio da Republika Srpska i Mađarska razvijaju sve intenzivnije i sadržajnije odnose.
Najavio je i da će sutra Banjaluku posjetiti šef mađarske diplomatije Peter Sijarto, koji je nedavno proglašen počasnim doktorom nauka Univerziteta u Banjaluci.
