Delegacija Srpske sa premijerom Orbanom u Budimpešti

Delegacija Srpske koju čine v.d predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan i lider SNSD-a Milorad Dodik sastali su se sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

U delegaciji Republike Srpske je i ambasador BiH u Mađarskoj Biljana Gutić Bjelica.

Delegacija Srpske u Mađarskoj

Premijer Mađarske Viktor Orban ranije je čestitao na izbornoj pobjedi SNSD-u i njenom kandidatu za predsjednika Republike Srpske Siniši Karanu.

Orban je istakao da sa Srpskom već dugo radi na stabilnosti u regionu, te da se raduje nastavku te saradnje.

Milorad Dodik i Viktor Orban

Uoči puta, Dodik je poručio da Republika Srpska i Mađarska razvijaju sve intenzivnije i sadržajnije odnose.

Najavio je i da će sutra Banjaluku posjetiti šef mađarske diplomatije Peter Sijarto, koji je nedavno proglašen počasnim doktorom nauka Univerziteta u Banjaluci.