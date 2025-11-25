Šta se desilo na izborima u Prijedoru?

Na prošlim izborima 2022. godine SNSD je u Prijedoru osvojio skoro 16.000 glasova, dok je PDP osvojio 11.283. Ove godine na prijevremenim izborima SDS-ov Branko Blanuša osvojio je više glasova od SNSD-ovog Siniše Karana, a sam SNSD izgubio je preko 5.000 glasova.

Ako posmatramo rezultate izbora, oni nisu mnogo odstupili od onoga što smo mogli da vidimo i prethodnim godina. Postoje neke razlike koje nisu ogromne na nekim mjestima ako npr. govorimo o Prnjavoru i 2022. godine je rezultat bio lošiji. Na drugim mjestima ako govorimo o SNSD-u bio bolji kao što je Mrkonjić Grad. Generalno, imate lokalne zajednice koje su nestabilne od izbora do izbora. Prijedor je poseban. Treba napraviti analizu zašto se to desilo", kaže analitičar Miloš Šolaja i objašnjava:

"Vjerujem da je bilo odziva birača koji tradicionalno glasaju za kandidate za potpredsjednika Republike. Ne znam koliko bi i to uticalo na rezultat. Postoji više različitih faktora. Činjenica je da je mala izlaznost imala i najveći uticaj na rezultat. Ako posmatramo rezultat na obje strane, činjenica je da je manje ljudi glasalo za kandidata vladajuće stranke nego što je to bilo ranije. Opozicija nije daleko od svog stabilnog rezultata, to je maksimum koji su dosegli ali nije dovoljan za pobjedu.

Šolaja je napomenuo i vremenske uslove gdje je to značajno u nekim lokalnim zajednicama.

Vlasnik TOK TV Ivan Begić u loš izborni rezultat uključio je i koalicione partnere SNSD-a u Prijedoru.

"SNSD sa koalicionim partnerima ima 22.000 glasova, a na ovim 10.000 glasova. Mislim da ni koalicioni partneri nisu dali punu podršku kandidatu SNSD-a", kaže Begić.