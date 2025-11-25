Čestitka stigla i iz Francuske: Velika pobjeda Karana, Dodika i naroda!

Izvor:
ATV
25.11.2025
20:12
Komentari:2
Velika pobjeda Siniše Karana, velika pobjeda naroda i Milorada Dodika, rekao je francuski političar Žan-Len Lakapel nakon što je kandidata SNSD-a pobijedio na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.
"Ovo je pobjeda ljudi koje se ne pokoravaju i ovo je pobjeda suvereniteta", rekao je član "Nacionalnog okupljanja" Marin Le Pen.
"Živjela Republika Srpska", rekao je on.
Belle victoire pour @sinisa_karan !— Jean-Lin Lacapelle (@jllacapelle) November 25, 2025
C’est la victoire d’un peuple. La victoire d’un peuple qui ne se soumet pas. La victoire de la souveraineté mais aussi la victoire de @MiloradDodik 🙏.
Vive la République SRPSKA ! https://t.co/Qdk18vaa2I
Republika Srpska
1 d4
Republika Srpska
2 d9
BiH
2 d0
Republika Srpska
2 d3
Republika Srpska
1 d4
Republika Srpska
2 d9
Republika Srpska
2 d1
Republika Srpska
2 d0
Najnovije
Najčitanije
14
11
14
09
14
08
14
04
14
02
Trenutno na programu