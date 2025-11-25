Logo
Čestitka stigla i iz Francuske: Velika pobjeda Karana, Dodika i naroda!

Foto: ATV

Velika pobjeda Siniše Karana, velika pobjeda naroda i Milorada Dodika, rekao je francuski političar Žan-Len Lakapel nakon što je kandidata SNSD-a pobijedio na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

"Ovo je pobjeda ljudi koje se ne pokoravaju i ovo je pobjeda suvereniteta", rekao je član "Nacionalnog okupljanja" Marin Le Pen.

"Živjela Republika Srpska", rekao je on.

Marin Le Pen

Siniša Karan

Milorad Dodik

Francuska

