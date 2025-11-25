Kecmanović: Pobjeda Karana ima bumerang efekat za progonitelje Dodika

Profesor emeritus Nenad Kecmanović poručio je da je ishod prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj i pobjeda Siniše Karana potvrdio jedinstvo vlasti i naroda u Srpskoj, a za progonitelje Milorada Dodika imao bumerang efekat.

- Sam /Kristijan/ Šmit, koji je u nedjelju požurio u Bijeljinu ne bi li uticao na ishod izbora, pa se sa pola puta vratio u Sarajevo, još jednom je ispao tragikomična figura, koja posrće na grbavom bosanskom tlu - rekao je Srni Kecmanović.

On je naveo da je izbore nametnula sprega OHR-PIK-CIK, a da je izbor Karana nastavak kontinuiteta politike koja je više od decenije uspjela odbraniti Republiku Srpsku.

Kecmanović kaže da Dodikovo povlačenje sa predsjedničke funkcije predstavljalo simboličan ustupak, jer je prema Ustavu Republike Srpske težište vlasti u parlamentu i Vladi, a u krajnjoj liniji i u najjačoj političkoj partiji.

- U sjenci spektakularnih ukidanja odluka Narodne skupštine Republike Srpske i ukidanja sankcija, zaboravljena je poenta dogovora Donald Tramp-Dodik, odnosno zaključak Savjeta bezbjednosti UN - otvaranje ravnopravnog dijaloga tri nacionalne strane do konsenzusa - rekao je Kecmanović.

On je napomenuo da je Dodik već najavio da će inicirati sastanak sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i liderom SDA Bakirom Izetbegovićem.

Kecmanović je naglasio da prema Dodiku kod bošnjačkih komšija i dijelu kolektivnog zapada postoji neka vrsta strahopoštovanja - strah od njegovih nepredvidivih reakcija i poštovanja što ih uvijek nadigra.

- Ovoga puta u efikasnoj koordinaciji njegovi neprijatelji su bili ubijeđeni da su mu napokon dohakali, a sada su razočarani, utučeni i agresivni prema svojim nesposobnim političarima koji se prestrojavaju sa Vašingtona na Berlin, sa kojim ih vezuje savezništvo u dva svjetska rata - rekao je Kecmanović.

On ukazuje da je u toku sukob između predsjednika SAD Donalda Trampa i kancelara Njemačke Fridriha Merca za kontrolu BiH, a da je unaprijed jasno ko će gore proći, bez obzira što se Šmit uporno batrga i što je švapski ministar spoljni onomad dolazio u Sarajevo da ga ohrabri.

Dodik je u momentu kada mu je bezmalo bila raspisana međunarodna crvena potjernica, ističe Kecmanović, uspio da internacionalizuje krizu u BiH i preokrene situaciju sebi u prilog, odnosno da animira sve tri supersile da se u Savjetu bezbjednosti UN saglase da je generator krize Šmit.

- Ovih dana ide kod prijatelja /Viktora/ Orbana, potom će preko Beograda u Moskvu da predstavi Karana kao novu ličnost u svom prvom timu. Na sve peripetije kroz koje Srpska prolazi 30 godina gubi se silno vrijeme i energija, i Dodik ponavlja: "Samo nas ostavite na miru da se bavimo ekonomijom i razvojem". On je političar i politikolog, a po vokaciji preduzetnik - istakao je Kecmanović.