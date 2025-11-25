Kada će se opozicija žaliti CIK-u zbog rezultata izbora?

Tražimo da se ponove izbori u Doboju, Zvorniku, Bratuncu i Laktašima, slušamo nakon izbora od opozicije. Godinama se zna da su ti gradovi, uglavnom, problematične tačke svakih izbora.

Ove godine SDS ni u Doboju niti u Zvorniku nije imao nijednog posmatrača. Predsjednik Gradskog odbora SDS-a Zvornik nema komentar.

"Nikakav komentar nemam. I pozicija i moji iz opozicije u Zvorniku smo zauzeli stav. Mene iz odbora nije niko nazvao, nemam ništa novo reći, nek tuku svi, nek se žale nek rade šta hoće. Nemam nikakav komentar ni za poziciju ni opoziciju ni medije", kaže Dragomir Vasić, predsjednik Gradskog odbora SDS-a Zvornik.

Iz glavnog odbora SDS-a poručuju, još se skupljaju podaci sa biračkih mjesta, ali prijave za neregularnosti će ići CIK-u.

"Zasigurno će ići zahtjev od SDS-a. Mi imamo jak pravni tim koji radi na tome, većina materijalnih dokaza je već prikupljena ostaju još sitnice da se nivelišu", kaže Slobodanka Radić, član GO SDS-a.

Podršku SDS ima od Pokreta Sigurna Srpska jer oni, kako kažu, nisu bili registrovani za izbore pa ne mogu da učestvuju u slanju prigovora.

"Smatramo da su upozorenja na nepravilnosti prije svega u tri lokalne zajednice Doboj, Zvornik i Laktaši takvog obima i sa neobjašnjivim rezultatima da se moraju preduzeti sve legalne, zakonom predviđene radnje da se ti kvazirezultati ospore i izvrši ponovno prebrojavanjem i ponovi glasanje pod strožim nadzorom", kaže Igor Radojičić, zamjenik predsjednika Pokreta „Sigurna Srpska“.

Ne prihvatamo priče opozicije o bilo kakvim nepravilnostima, kategorični su u SNSD-u.

"Odbacujemo bilo kakvu tvrdnju opozicije vezano za neka mjesta gdje smo mi dobili značajan broj glasova mi ne sporimo da smo u Banjaluci izgubili 14.000 glasova, ali da se služimo njihovim načinom probiranja mi bi onda trebali da kažemo tražimo ponovne izbore u Banjaluci eto ne tražimo niti će se desiti ponovni izbori u Doboju ni bilo gdje drugo jer nije bilo nepravilnosti koja bi na to ukazivali", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Nakon što je CIK objavio preliminarne rezultata koji pokazuju da je Siniša Karan kandidat SNSD-a pobijedio na izborima SDS-ovog Branka Blanušu, opozicija tvrdi da je to zbog toga što su rezultati iz Zvornika, Doboja i Laktaša kasnili više od tri sata što, kako su rekli, stvara sumnju na malverzacije.