"Crni petak" - veliki popusti ili velika iluzija?

"Crni petak", "Popusti", "Cijene snižene" - natpisi su koji su već prekrili izloge mnogih prodavnica. Mame kupce najavama velikih popusta i do 70 odsto, nameće se logično pitanje – da li ih očekuje stvarna ušteda ili lažna sniženja.

Iz udruženja Don upozoravaju da su kupci žrtve fenomena "crnog petka".

"Upozorenje potrošačima da se ne radi o robi koju više nećete vidjeti na tržištu, to nije realna cijena sniženja radi", kaže Murisa Marić, direktor u Udruženju građana DON Prijedor.

„Crni petak“ postaje sredstvo manipulacije, svjesni su i građani.

“Ma naravno da varaju podignu cijenu prije i onda sniženje bude do pola samo i to je čista laž”

“To je samo prevara” Podignu cijene i onda kad je crni petak smanje na onu cijenu što je bila” Nisu to cijene kao u Njemačkoj”

“To nisu sniženja kao u svijetu, štitim se tako što ne kupujem”

“Jeste jeste to su lažna sniženja i zato ne idem u kupovinu”

Stručnjaci su na strani građana. Savjetuju im da obrate pažnju na na trikove koji mogu da spriječe uobičajene psihološke manipulacije.

"Potrošači su ti ka kojima se trikovi sprovode najvažniji i jedini savjet pogotovo sada dok još nije zakonska regulative stupila na snagu da se pažljivo praćenje cijena na internetu, da se ne kupuje ono što nam ne treba jer će ta cijena kroz određeno vrijeme da ostane ista", kaže Srđan Dukić, direktor Agencije za marketing „Influence“.

Primamljive akcije su i pod lupom inspektora. Apeluju da se prijave sve nepravilnosti.

"Kontrole se vrše u toku godine u skladu sa planom po svakoj reklamaciji inspektori izlaze na teren u zakonom propisanom roku", kaže Dušanka Nikolić, portparol Inspektorata Republike Srpske.

Pravi „crni petak“ donosi velika sniženja koja pomažu trgovcima da isprazne skladišta. Prosječnom kupcu je teško razlikovati šta zaista mogu kupiti povoljnije u moru blještavih izloga i popusta koji se nude ovih dana.