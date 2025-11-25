"Samo da ne bude kao u kultom filmu": Singapurci stižu na Leotar

Vjetar na Leotaru više neće džaba da duva, zamislili su to trebinjski oci. Sprema se projekat vjetroparka. Došlo se do investitora.

"Promjenjen je investitor, imali smo investitora iz Pekinga, sada je Zodik enerdži iz Singapura", kaže Amerisa Zavitan Jeftović, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Trebinje.

Svi se nadaju da sa investitorom iz Singapura neće biti teškoća kao u kultnom filmu.

""Singapurćani su mi pobegli Đole razumeš...""

Srećko Šojić

“Singapurćani” su zabrinuli trebinjske opozicionare.

"Mi smo za to da podržimo ovakvu investiciju, ali prije svega da se zna sve ko, šta, kako, ko je investitor da li imaju sve potrebne dozvole", kaže Dajana Milišić, odbornik Liste za pravdu i red.

Vjetrenjače neće još na Leotar jer su procedure duge. U gradskom parlamentu se tek prave prvi koraci, objašnjavaju gradski i energo čelnici. Znaju i neke detalje.

"Oko 21 kilometar kvadratni to je širina obuhvata, dosta je ekološki prihvatljivo, dosta manje štetno na okolinu u odnosu na solare. Moderna je tehnologija", kaže Amerisa Zavitan Jeftović.

"Grad Trebinje je saglasan da se gradi i da se iskoristi vjetropotencijal koji postoji, vidjeli ste da se to prostire skoro do Ljubinja na lokalitetu Trebinjskih brda gdje će biti razmještene vjetroturbine. To je dug proces i moja je procjena da za ovakvu investiciju treba najmanje 5 do 7 godina da se realizuje", kaže Luka Petrović, generalni direktor ERS-a.

Snaga planiranog Vjetroparka Leotar je 535 megavata. Moraće se srediti dalekovod, ali i uraditi 87 kilometara putne infrastrukture. Prije svega Vlada mora dati koncesiju, a onda idu sve ostale dozvole i izrada projektne dokumentacije