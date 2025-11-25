Novi jezivi detalji istrage ubistva: “Nije ni slutio da ga je bliska osoba namamila u smrt”

T. P. (23), koji je bio blizak partizanovoj navijačkoj frakciji “Zabranjeni”, u smrtonosnu klopku na Novom Beogradu namamio je njegov drug. On ga je “namjestio” dojučerašnjim saradnicima “vračarcima”. Motiv je, navodno, određena količina droge koju je T. P. uzeo od njih i odbijao je da je plati.

Ovo su najnovija saznanja iz istrage brutalne likvidacije, koja se u subotu u podne dogodila na Bulevaru Arsenija Čarnojevića, kod Grčko-kiparskog centra.

Kada je ugledao dvojicu na skuteru, koja su na glavi imala kacige, kao da je predosjetio opasnost i dao se u bijeg. Zločinci su međutim, bili brži, dodali su gas na motoru da bi ga sustigli i nisu mu ostavili šansu da preživi. Iz dva oružja su zapucali i usmrtili ga sa šest metaka.

Uviđaj na licu mjesta je trajao nekoliko sati, a ubrzo je stigla vijest da je na teritoriji Voždovca zapaljen dvotočkaš i da se sumnja da je riječ o skuteru koji je korišćen u ubistvu. Policija je blokirala ovaj kraj u potrazi za napadačima.

Vjeruje se da bi pronalazak vozila, čaure sa mjesta zločina, ali i snimci nadzornih kamera mogli da dovedu do identifikacije i hapšenja direktnih izvršilaca likvidacije. U toku je analiza ovih dokaza, kao i saslušanje bliskih prijatelja i rođaka ubijenog vođe navijača.

“U subotu je T.P. krenuo da se nađe sa nekim i taj sastanak je nešto ranije bio dogovoren” – navodi sagovornik medija. “Nije ni slutio da ga je bliska osoba namamila u smrt. Pitanje je da li je i taj mladić znao šta se sprema. Moguće je da mu je rečeno da treba da se “ispegla” situacija sa uzetom drogom, koja nije plaćena.”

O ubijenom T. P. mediji su više izvještavali tokom napada na auto-putu i brutalnog sukoba navijača na Gazeli, juna ove godine, poslije jedne košarkaške utakmice Partizana. Tada su napadači na skuterima opkolili automobile u kojima su bili navijači “Zabranjenih”, kao i sam T. P.. Tada je potezano i oružje, ali je sve prošlo bez žrtava.

Inače, navijačka grupa “Zabranjeni” odranije je bila poznata po svojim vezama sa “škaljarskim klanom” i to preko određenih svojih čelnih ljudi. Ipak, za T. P. pričaju da se prije izvjesnog vremena odvojio od ekipe “vračaraci”, sa kojima je bio u bliskim odnosima. Po svemu sudeći, kako na to ukazuju operativni podaci, između njega i “vračaraca” došlo je do svađe zbog narkotika.

“On je bio dobar sa grupom Nikole Vušovića Džonija, ali je onda otišao od njih” , ističe sagovornik za medije. “Nisu do kraja raščistili stvari, pogotovu kada je riječ o parama za uzetu drogu. To se u ovim “poslovima” ne prašta”, pišu Novosti.