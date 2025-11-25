Logo
Njemačka ekonomija stagnira

Izvor:

B92

25.11.2025

19:44

Komentari:

0
Њемачка економија стагнира
Foto: Pixabay

Nemačka ekonomija je, prema preliminarnim podacima, stagnirala u trećem kvartalu 2025. u odnosu na prethodno tromesečje, objavio je danas nemački Savezni zavod za statistiku (Destatis).

Statistički zavod potvrdio je da je učinak od jula do septembra ostao na nivou prethodnog kvartala, uz pad potrošnje i slabiji izvoz.

Privatna potrošnja pala je kvartalno za 0,3 odsto, što statističari povezuju sa rastom nezaposlenosti i oprezom potrošača zbog ekonomske nesigurnosti.

Državna potrošnja je istovremeno porasla za 0,8 odsto, prije svega zbog većih izdvajanja za zaposlene, što ekonomisti ocjenjuju kao kratkoročan, ali nedovoljno snažan impuls.

Izvoz je zabilježio pad od 0,7 odsto, pri čemu je najviše pogođen izvoz usluga, naročito naknade povezane sa intelektualnom svojinom i softverom.

Ulaganja u opremu, mašine i vozila porasla su za 1,1 odsto u odnosu na prethodni kvartal, ali građevinarstvo je palo za 0,5 odsto uprkos napretku u nekim sektorima, prenosi Viršaftsvohe.

U sektoru usluga je zabilježen napredak, posebno IKT sektora za 0,7 odsto i ugostiteljstva 0,7 odsto.

Rezultati potvrđuju da se nemačka ekonomija još uvek oslanja na pojedine segmente u sektoru usluga, dok industrijska slabost i usporavanje izvoza ostaju ključni rizici do kraja godine.

