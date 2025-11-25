Bojić: Ako opozicija bude tražila ponavljanje izbora, tražićemo i mi u Bijeljini i Banjaluci

Opozicija traži ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima. I SNSD će onda tražiti ponavljanje u Bijeljini, Banjaluci, Tesliću, Loparama i Istočnoj Ilidži, kaže za ATV potpredsjednik SNSD-a i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.

"Opozicija uvijek osporava rezultat. Ko gubi ima pravo da se ljuti. Nedopustivo odlaziti u krajnost. Vidio sam da su spominjali Laktaše, Doboj i Zvornik i da traže ponavljanje izbora. Što se tiče Laktaša, u Laktašima u posljednjih 20 godina, kandidat koji je predložen ispred SNSD-a ostvarivao je uvjerljivu pobjedu", kaže Bojić i objašnjava navodni incident u Laktašima:

"Što se tiče priče o bilo kakvim neregularnostima, jedini incident se desio na jednom biračkom mjestu gdje su greškom dva ili tri birača potpisana na mjesto drugih. Sve je to utvrđeno na glasanju gdje su učestvovali međunarodni posmatrači, pa čak i iz SAD-a, posmatrači opozicije, nevladinih organizacija i na kraju na prebrojavanja nijedna greška nije bila. Posmatrač opozicije koji je prijavio neregularnosti, svake godine pokušava da napravi određene probleme na izborima. Isto se desilo i 2022. godine gdje je hodao od biračkog mjesta do biračkog mjesta, snimao policiju, dolazio u policiju i davao izjave o neregularnosti. Napadao je žene na izbornim mjestima koje ne dolaze samo iz SNSD-a. Svaki put je ista situacija sa njim, ukazivali smo i policija da vodi računa. Čim dođe na biračko mjesto gleda da dođe do dizanja tenzija i problema. Nijedan drugi incident se nije desio", rekao je Bojić.

On ističe i da su do njih dolazile informacije da je Darko Babalj vršio pritisak i tražio da se ponište glasovi ljudi koji su glasali za Sinišu Karana, a ako će se ispitivati sve, ispitaće se i to.

"Većinski bošnjački glasovi su pripali kandidatu SDS-a. Ima biračkih mjesta na kojima je Siniša Karan pobijedio a gdje je većinsko stanovništvo bošnjačko. Po našim procjenama, ukupan broj bošnjačkih glasova je oko 20.000. Svake parlamentarne izbore bošnjački glasovi pripadnu jednom od kandidata za potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda, tako da oni uglavnom ne pripadnu nekome iz srpskog naroda. Sigurno da bi razlika između Karana i Blanuše bila sigurno 35.000 glasova veća da Bošnjaci ovaj put nisu glasali za Blanušu. I to je nevjerovatna činjenica da za SDS glasa većinsko bošnjačkog stanovništvo", kaže Bojić.

On poručuje da svi žele da ovdje u miru žive svi narodi i da se razvijaju i da su gledali da jednako ulažu u sve lokalne zajednice.

Komentarišući rezultate SNSD-a, Bojić kaže kako su već dogovorene određene stvari za naredne izbore.

"U pojedinim lokalnim zajednicama nismo ni mi zadovoljni rezultatima, ali imate Brod u kojem su odlični rezultati. U Srpcu je ove godine ostvaren izuzetan rezultat, a koji je bio blago podbacio 2022. godine. Zvornik recimo gdje smo imali 4.000 razlike, ove godine su među najboljima".

Na zahtjeve opozicije da se ponove izbori Doboju, Laktašima i Zvorniku, Bojić poručuje da će i SNSD imati zahtjev za ponavljanjem.

"Mislim da se ne može desiti scenario ponavljanja izbora. Ništa nas ne treba iznenaditi. Ako opozicija zatraži ponavljanje izbora u ove tri lokalne zajednice, mi ćemo zatražiti ponavljanje u Bijeljini, Loparama, Istočnoj Ilidži i Banjaluci".