Stevandić: Značajno što se velike stvari rade zajedno sa Srbijom

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je značaj da se velike stvari, kao što je izgradnja i otvaranje nove bolnice u Trebinju, rade zajedno sa Srbijom.

- Kakvo god da je nevrijeme iznad nas, oko nas, ili u nama, važno je da smo zajedno i da zajedno radimo ovako velike stvari - rekao je Stevandić na konferenciji za novinare nakon otvaranja nove bolnice u Trebinju.

On je izrazio nadu da će pacijenti imati veliku koristi od onoga što je urađeno u ovom novom savremenom objektu trebinjske bolnice.

Istakao je i da je počastvovan što radost zbog otvaranja nove bolnice zvaničnici Republike Srpske dijele sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i braćom iz Crne Gore.

Novosagrađena bolnica "Sveti arhiđakon Stefan-9. januar" u Trebinju danas je zvanično otvorena.