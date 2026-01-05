Logo
Stevandić: Značajno što se velike stvari rade zajedno sa Srbijom

05.01.2026

15:14

Ненад Стевандић
Foto: ATV BL

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je značaj da se velike stvari, kao što je izgradnja i otvaranje nove bolnice u Trebinju, rade zajedno sa Srbijom.

- Kakvo god da je nevrijeme iznad nas, oko nas, ili u nama, važno je da smo zajedno i da zajedno radimo ovako velike stvari - rekao je Stevandić na konferenciji za novinare nakon otvaranja nove bolnice u Trebinju.

Отварање болнице у Требињу

Republika Srpska

Otvorena nova bolnica u Trebinju; Istorijski dan za Republiku Srpsku

On je izrazio nadu da će pacijenti imati veliku koristi od onoga što je urađeno u ovom novom savremenom objektu trebinjske bolnice.

Istakao je i da je počastvovan što radost zbog otvaranja nove bolnice zvaničnici Republike Srpske dijele sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i braćom iz Crne Gore.

Александар Вучић и Милорад Додик

Srbija

Vučić: Svaki uspjeh Srpske mi u Srbiji sa radošću iščekujemo

Novosagrađena bolnica "Sveti arhiđakon Stefan-9. januar" u Trebinju danas je zvanično otvorena.

