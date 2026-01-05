Stevandić: Značajno što se velike stvari rade zajedno sa Srbijom

05.01.2026
15:14
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je značaj da se velike stvari, kao što je izgradnja i otvaranje nove bolnice u Trebinju, rade zajedno sa Srbijom.
- Kakvo god da je nevrijeme iznad nas, oko nas, ili u nama, važno je da smo zajedno i da zajedno radimo ovako velike stvari - rekao je Stevandić na konferenciji za novinare nakon otvaranja nove bolnice u Trebinju.
Republika Srpska
Otvorena nova bolnica u Trebinju; Istorijski dan za Republiku Srpsku
On je izrazio nadu da će pacijenti imati veliku koristi od onoga što je urađeno u ovom novom savremenom objektu trebinjske bolnice.
Istakao je i da je počastvovan što radost zbog otvaranja nove bolnice zvaničnici Republike Srpske dijele sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i braćom iz Crne Gore.
Srbija
Vučić: Svaki uspjeh Srpske mi u Srbiji sa radošću iščekujemo
Novosagrađena bolnica "Sveti arhiđakon Stefan-9. januar" u Trebinju danas je zvanično otvorena.
U Trebinju smo otvorili novu bolnicu "Sveti arhiđakon Stefan – deveti januar". Najveće benefite će imati pacijenti, a medicinsko osoblje najbolje uslove za rad. Drago mi je što su danas sa nama naša braća iz Srbije i Crne Gore i što sa nama dijele ovu radost. Gradimo i rastemo! pic.twitter.com/wKhrY24fF3— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) January 5, 2026
