Muškarcu koji je pucao na Bjelašnici određen pritvor

"Odlučujući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog M.A. a zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično d‌jelo izazivanje opće opasnosti, Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim se prema osumnjičenom određuje jednomjesečni pritvor", saopšteno je iz Opštinskog suda u Sarajevu.

Ranije je saopšteno da je Miftari Ametiju zatražen je pritvor, a terete ga da je pucao na Bjelašnici na auto u kojem su bile dvije osobe.

"On se sumnjiči da je prije dvije noći na Bjelašnici, iz pištolja ispalio najmanje pet hitaca u automobil u kojem su bile dvije osobe. Nakon što je osumnjičeni pucao, oštećeni je pokušavajući pobjeći, udario u više automobila, od kojih se jedan odbio i povrijedio slučajnog prolaznika", navode iz Tužilaštva.