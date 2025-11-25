Muškarcu koji je pucao na Bjelašnici određen pritvor

Izvor:
Avaz
25.11.2025
17:54
Komentari:0
Opštinski sud u Sarajevu donio je danas, 25. novembra rješenje kojim se osumnjičenom M.A. određuje jednomjesečni pritvor.
"Odlučujući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog M.A. a zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opće opasnosti, Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim se prema osumnjičenom određuje jednomjesečni pritvor", saopšteno je iz Opštinskog suda u Sarajevu.
Ranije je saopšteno da je Miftari Ametiju zatražen je pritvor, a terete ga da je pucao na Bjelašnici na auto u kojem su bile dvije osobe.
"On se sumnjiči da je prije dvije noći na Bjelašnici, iz pištolja ispalio najmanje pet hitaca u automobil u kojem su bile dvije osobe. Nakon što je osumnjičeni pucao, oštećeni je pokušavajući pobjeći, udario u više automobila, od kojih se jedan odbio i povrijedio slučajnog prolaznika", navode iz Tužilaštva.
Hronika
1 d0
Hronika
1 d1
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Najnovije
Najčitanije
14
04
14
02
14
01
13
53
13
52
Trenutno na programu