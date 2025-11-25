Pali serijski lopovi: Krali torbice i novčanike, podizali pare sa kartica

Izvor:
Policija u Novom Sadu rasvijetlila je 13 krivičnih djela, za koja su osumnjičeni M. Đ. (19) i V. J. (21).
Sumnja se da su njih dvoje učinili 11 krivičnih djela krađa i to tako što su građanima krali novčanike iz torbi i džepova.
Oni se, takođe, terete za dva krivična djela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, jer se sumnja da su, ukradenim karticama, na bankomatima podizali novac.
Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv oboje će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
