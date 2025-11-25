Logo
Large banner

Pali serijski lopovi: Krali torbice i novčanike, podizali pare sa kartica

Izvor:

Telegraf

25.11.2025

14:16

Komentari:

0
Пали серијски лопови: Крали торбице и новчанике, подизали паре са картица

Policija u Novom Sadu rasvijetlila je 13 krivičnih djela, za koja su osumnjičeni M. Đ. (19) i V. J. (21).

Sumnja se da su njih dvoje učinili 11 krivičnih djela krađa i to tako što su građanima krali novčanike iz torbi i džepova.

Oni se, takođe, terete za dva krivična djela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, jer se sumnja da su, ukradenim karticama, na bankomatima podizali novac.

илу-снијег-24112025

Društvo

Evo kada nas ponovo očekuje snijeg

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv oboje će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

lopovi

pljačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ево када нас поново очекује снијег

Društvo

Evo kada nas ponovo očekuje snijeg

1 d

0
Велики пожар у Лондону након експлозије

Svijet

Nakon eksplozije uslijedio horor: 150 vatrogasaca pokušava da ugasi požar

1 d

0
Удес у Бањалуци: Сударили се аутомобил и комби

Hronika

Udes u Banjaluci: Sudarili se automobil i kombi

1 d

0
Игор Арсенић спроведен у ОЈТ Бањалука

Banja Luka

Igor Arsenić sproveden u OJT Banjaluka

2 d

2

Više iz rubrike

Удес у Бањалуци: Сударили се аутомобил и комби

Hronika

Udes u Banjaluci: Sudarili se automobil i kombi

1 d

0
Аутомобил слетио у језеро, у току акција спасавања двије особе

Hronika

Automobil sletio u jezero, u toku akcija spasavanja dvije osobe

2 d

0
Полицајцу пријетио да ће му убити дијете у колијевци

Hronika

Policajcu prijetio da će mu ubiti dijete u kolijevci

2 d

0
Радари у ЗДК

Hronika

Bahati vozač za mjesec i po nanizao 101 kaznu

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner