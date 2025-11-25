PU Banjaluka hapsila zbog droge, troje završilo u lisicama

Tri osobe uhapšene su juče zbog sumnje da su počinile krivična djela i prekršaje iz oblasti zloupotrebe droga, Saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Banjalučanin B.B. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".

"Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršen je pretres stana i podrumskih prostorija u Banjaluci koje navedeno lice koristi kojom prilikom je pronađena i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin, digitalna vaga za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela", ističe policija u saopštenju.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka Protiv B.B. će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv navedenog lica.

Iz PU Banjaluka dodaju da je Bijeljinac C.G. uhapšen u najvećem gradu Srpske nakon što je kod njega pronađena materija koja asocira na marihuanu.

"Takođe, policijski službenici su u Kotor Varošu lišili slobode lice N.Z. iz Doboja, kod kojeg je pronađena i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asicora na opojnu drgou marihuanu. O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje", zaključuje se u saopštenju PU Banjaluka.