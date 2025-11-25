Logo
Large banner

PU Banjaluka hapsila zbog droge, troje završilo u lisicama

Autor:

Stevan Lulić

25.11.2025

14:49

Komentari:

0
ПУ Бањалука хапсила због дроге, троје завршило у лисицама
Foto: ATV

Tri osobe uhapšene su juče zbog sumnje da su počinile krivična djela i prekršaje iz oblasti zloupotrebe droga, Saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Banjalučanin B.B. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".

Кафа

Savjeti

Dodajte ovaj sastojak u prvu jutarnju kafu i crijeva će vam biti zahvalna

"Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršen je pretres stana i podrumskih prostorija u Banjaluci koje navedeno lice koristi kojom prilikom je pronađena i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin, digitalna vaga za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela", ističe policija u saopštenju.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka Protiv B.B. će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv navedenog lica.

Iz PU Banjaluka dodaju da je Bijeljinac C.G. uhapšen u najvećem gradu Srpske nakon što je kod njega pronađena materija koja asocira na marihuanu.

Сњешко Бијелић

Region

Drama zbog snješka: Prijetila djeci, pa čak i zapucala

"Takođe, policijski službenici su u Kotor Varošu lišili slobode lice N.Z. iz Doboja, kod kojeg je pronađena i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asicora na opojnu drgou marihuanu. O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje", zaključuje se u saopštenju PU Banjaluka.

Podijeli:

Tagovi:

Policija

Droga

Banjaluka

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Приведен четврти осумњичени за крађу у Лувру

Svijet

Priveden četvrti osumnjičeni za krađu u Luvru

1 d

0
Наташа Беквалац говорила о наступу у Бањалуци: Размишљам да откачим

Scena

Nataša Bekvalac govorila o nastupu u Banjaluci: Razmišljam da otkačim

1 d

0
Глумица врелим снимком усијала друштвене мреже

Scena

Glumica vrelim snimkom usijala društvene mreže

1 d

0
Украјина прихватила услове америчког мировног плана?

Svijet

Ukrajina prihvatila uslove američkog mirovnog plana?

1 d

0

Više iz rubrike

Пали серијски лопови: Крали торбице и новчанике, подизали паре са картица

Hronika

Pali serijski lopovi: Krali torbice i novčanike, podizali pare sa kartica

1 d

0
Удес у Бањалуци: Сударили се аутомобил и комби

Hronika

Udes u Banjaluci: Sudarili se automobil i kombi

2 d

0
Аутомобил слетио у језеро, у току акција спасавања двије особе

Hronika

Automobil sletio u jezero, u toku akcija spasavanja dvije osobe

2 d

0
Полицајцу пријетио да ће му убити дијете у колијевци

Hronika

Policajcu prijetio da će mu ubiti dijete u kolijevci

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

08

Igor Arsenić ide u mjesec dana u pritvor

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner