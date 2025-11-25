Priveden četvrti osumnjičeni za krađu u Luvru

Francuska policija privela je četvrtog osumnjičenog za krađu u Luvru, javio je list "Parisjen".

Lopovi su 19. oktobra nezakonito ušli u Luvr i ukrali devet dragocjenih predmeta iz kolekcije nakita "Napoleon i carica".

Među ukradenim predmetima su tijare, naušnice, ogrlice i broševi koji su nekada pripadali francuskim kraljicama i caricama.

Kolekcija se sastoji od ukupno 23 predmeta.