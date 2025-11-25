Logo
Large banner

Priveden četvrti osumnjičeni za krađu u Luvru

25.11.2025

14:36

Komentari:

0
Приведен четврти осумњичени за крађу у Лувру
Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Francuska policija privela je četvrtog osumnjičenog za krađu u Luvru, javio je list "Parisjen".

Lopovi su 19. oktobra nezakonito ušli u Luvr i ukrali devet dragocjenih predmeta iz kolekcije nakita "Napoleon i carica".

ukrajina rusija svo

Svijet

Ukrajina prihvatila uslove američkog mirovnog plana?

Među ukradenim predmetima su tijare, naušnice, ogrlice i broševi koji su nekada pripadali francuskim kraljicama i caricama.

Kolekcija se sastoji od ukupno 23 predmeta.

Podijeli:

Tagovi:

Krađa

Pariz

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Украјина прихватила услове америчког мировног плана?

Svijet

Ukrajina prihvatila uslove američkog mirovnog plana?

2 d

0
Велики пожар у Лондону након експлозије

Svijet

Nakon eksplozije uslijedio horor: 150 vatrogasaca pokušava da ugasi požar

2 d

0
Супружници пљачкали паркинг аутомате - постали милионери

Svijet

Supružnici pljačkali parking automate - postali milioneri

2 d

0
Седам ухапшених: Полиција прекинула илегално клање пилића

Svijet

Sedam uhapšenih: Policija prekinula ilegalno klanje pilića

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na složbenolice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner