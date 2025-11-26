Logo
Уз новембарску пензију стиже 100 КМ помоћи

Извор:

АТВ

26.11.2025

08:24

паре, новац, марке
Фото: АТВ

Зеничко-добојски кантон уплатио је средства Федералном фонду ПИО у износу од 3.458.500 КМ, чиме је испуњено обећање да ће за 34.525 пензионера са подручја овог кантона бити осигурана једнократна помоћ у висини од 100 КМ.

Средства су обезбијеђена унутрашњим прерасподјелама у оквиру надлежних министарстава.

Министарство за рад, социјалну политику и избјеглице осигурало је 400.000 КМ, док је преостали износ од 3.058.500 КМ обезбиједило Министарство финансија ЗДК, пише "Депо".

Право на помоћ остварују пензионери који примају минималну пензију, као и корисници сразмјерних пензија чији износ не достиже ниво минималне пензије у ФБиХ.

Федерални фонд ПИО извршиће исплату помоћи уз пензију за мјесец новембар, у складу с достављеним средствима.

