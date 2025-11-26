Logo
Babić: Naglo otopljenje snijega dovelo je do porasta vodostaja rijeka

Izvor:

ATV

26.11.2025

09:16

Бабић: Нагло отопљење снијега довело је до пораста водостаја ријека
Foto: ATV

U Jezeru su se izlile rijeke Jošavka i Pliva, što je izazvalo poplave kojim je ugroženo više domaćinstava.

„Došlo je do naglog otopljenja snijega, koji je doveo do porasta vodostaja rijeka. Rijeka Pliva i dotok Crne rijeke se smanjuje, tako da bi mi trebalo da imamo stabilnu situaciju“, Šef banjalučkog Odsjeka za poslove civilne zaštite Dragan Babić.

ВР-вјештачка интелигенција

Nauka i tehnologija

AI mijenja naš mozak, a da toga nismo ni svjesni

Nivo rijeka povećan je usljed otapanja snijega i obilnih padavina koje su zahvatile ovu opštinu.

