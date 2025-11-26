Babić: Naglo otopljenje snijega dovelo je do porasta vodostaja rijeka

U Jezeru su se izlile rijeke Jošavka i Pliva, što je izazvalo poplave kojim je ugroženo više domaćinstava.

„Došlo je do naglog otopljenja snijega, koji je doveo do porasta vodostaja rijeka. Rijeka Pliva i dotok Crne rijeke se smanjuje, tako da bi mi trebalo da imamo stabilnu situaciju“, Šef banjalučkog Odsjeka za poslove civilne zaštite Dragan Babić.

Nivo rijeka povećan je usljed otapanja snijega i obilnih padavina koje su zahvatile ovu opštinu.