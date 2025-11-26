U Mostaru se izlila Drežanka, voda prodire u kuće, stanovnici traže pomoć

Tokom noći došlo je do naglog rasta vodostaja rijeke Drežnice sjeverno od Mostara, putevi su poplavljeni, a voda prodire u kuće.

Uznemireni građani proveli su besanu noć spasavajući imovinu i strahujući za svoje živote, piše Bljesak info.

- Voda nosi sve pred sobom, plivaju, ne možemo do trgovine, do autobusa. Neke kuće su odsječene od svijeta - kažu stanovnici iz doline Drežnice i apeluju na andležne da pomognu.

Dolina Drežnice nalazi se tek nekoliko kilometara južno od Donje Jablanice i takođe je bila pogođena katastrofalnim bujičnim poplavama prošle godine, kada je u tom i okolnim mjestima stradalo ukupno 27 ljudi.

Ove godine u martu nabujala Drežanka je odnijela put u naselju Luke.

- Od prošlog puta malo su popravili. Poslali su nekog seoskog bageristu da navuče pijesak kako bi nam zamazali oči. Taj pijesak voda je juče odnijela. Moramo šumom do autobusa, ima bolesnih osoba kojima ni hitna pomoć ne može doći - kažu stanovnici Drežnice.