U Mostaru se izlila Drežanka, voda prodire u kuće, stanovnici traže pomoć

26.11.2025

09:23

Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

Tokom noći došlo je do naglog rasta vodostaja rijeke Drežnice sjeverno od Mostara, putevi su poplavljeni, a voda prodire u kuće.

Uznemireni građani proveli su besanu noć spasavajući imovinu i strahujući za svoje živote, piše Bljesak info.

Region

Region

Gradovi i opštine

- Voda nosi sve pred sobom, plivaju, ne možemo do trgovine, do autobusa. Neke kuće su odsječene od svijeta - kažu stanovnici iz doline Drežnice i apeluju na andležne da pomognu.

Dolina Drežnice nalazi se tek nekoliko kilometara južno od Donje Jablanice i takođe je bila pogođena katastrofalnim bujičnim poplavama prošle godine, kada je u tom i okolnim mjestima stradalo ukupno 27 ljudi.

Ove godine u martu nabujala Drežanka je odnijela put u naselju Luke.

Поплаве

Gradovi i opštine

Izlile se Jošavka i Pliva, ugroženo više domaćinstava

- Od prošlog puta malo su popravili. Poslali su nekog seoskog bageristu da navuče pijesak kako bi nam zamazali oči. Taj pijesak voda je juče odnijela. Moramo šumom do autobusa, ima bolesnih osoba kojima ni hitna pomoć ne može doći - kažu stanovnici Drežnice.

Mostar

vodostaji rijeka

