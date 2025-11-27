Voda se povlači u korita rijeka Plive i Jošavke

U Jezeru se voda jutros povukla za 60 centimetara u korita rijeka Plive i Jošavke, iako kiša i dalje pada.

Iz kabineta načelnika opštine saopšteno je da se na molbu opštinske i republičke Civilne zaštite, Eufora i drugih nadležnih službi brzom reakcijom u Hidroelektrani Jajce uspjelo postići da se voda povuče u korita za 30 centimetara.

Iz kabineta načelnika izrazili su nadu da će se nastaviti jednaka, brza i ustanovljena procedura djelovanja brane Hidroelektrane Jajce.

U selu Perućica u opštini Jezro zbog obilnih padavina pojavilo se klizište na površini od 250 metara kvadratna i 2,5 metra visine uz lokalni put, koje prijeti da prekine saobraćajnicu ka ovom selu, rekla je Srni načelnik ove lokalne zajednice Snežana Ružičić.

Rijeke Jošavka i Pliva juče su se izlile i ugrozile veći broj domaćinstava i Ambulantu porodične medicine.