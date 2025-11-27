Ponovo pretresi na Stomatološkom fakultetu i Univerzitetu u Sarajevu

27.11.2025
Preduzimajući dodatne radnje dokazivanja, po nalogu postupajućih tužilaca Tužilaštva KS, istražioci MUP-a KS, jutros su ponovo u pretresima na Stomatološkom fakultetu i Univerzitetu u Sarajevu, a u sklopu predmeta "Koverta".
Prikupljaju se dodatni dokazi zbog sumnje na počinjenje više koruptivnih krivičnih djela.
Po nalogu i pod nadzorom postupajućih tužilaca u KS, 14. oktobra, nastavljena je policijska akcija "Koverta" koja je bila realizovana i u aprilu ove godine.
U oktobru su bili pretresi na Stomatološkom fakultetu, u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, Mašinskom i Ekonomskom fakultetu.
