Ponovo pretresi na Stomatološkom fakultetu i Univerzitetu u Sarajevu

Preduzimajući dodatne radnje dokazivanja, po nalogu postupajućih tužilaca Tužilaštva KS, istražioci MUP-a KS, jutros su ponovo u pretresima na Stomatološkom fakultetu i Univerzitetu u Sarajevu, a u sklopu predmeta "Koverta".

Prikupljaju se dodatni dokazi zbog sumnje na počinjenje više koruptivnih krivičnih djela.

Po nalogu i pod nadzorom postupajućih tužilaca u KS, 14. oktobra, nastavljena je policijska akcija "Koverta" koja je bila realizovana i u aprilu ove godine.

U oktobru su bili pretresi na Stomatološkom fakultetu, u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, Mašinskom i Ekonomskom fakultetu.