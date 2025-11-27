Sijarto u posjeti Univerzitetu u Banjaluci: Uručenje počasnog doktorata

Ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto u posjeti je Univerzitetu u Banjaluci gdje mu je uručen počasni doktorat.

Peter Sijarto u Banjaluci

Univerzitet u Banjaluci dodjeljuje počasne doktorate istaknutim ličnostima iz zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u različitim oblastima, a do sada je dodijeljeno 14 ovih prestižnih priznanja.

Uručenju počasnog doktorata prisustvuju i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Republika Srpska Sijarto sletio u Banjaluku

Sijarta je jutros na banjalučkom aerodromu dočekao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Šef mađarske diplomatije doputovao je u Banjaluku iako je ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez ponovo napravio međunarodni skandal i odbio da da saglasnost Sijartu za slijetanje vojnim avionom Mađarske na aerodrom u Banjaluci.