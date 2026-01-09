Logo
Large banner

Lista najbogatijih ljudi u regionu: BiH dobila prvog milijardera

09.01.2026

09:25

Komentari:

0
Листа најбогатијих људи у региону: БиХ добила првог милијардера
Foto: Pixabay

Bogatstvo 100 najbogatijih ljudi u regionu za godinu dana uvećano je za dvije milijarde evra.

Po rastu bogatstva. regionalni biznismeni prate svjetski trend, navodi se u tekstu magazina Nedeljnik, koji tradicionalno objavljuje popis najbogatijih ljudi u ovom dijelu svijeta.

Na listi, očekivano, dominiraju srpski i hrvatski biznismeni, među kojima se po prvi put smjestio i neko iz BiH. Naime, na 21. mjestu nalazi se Senad Džambić, vlasnik Bingo grupacije, koji je prema podacima sa liste "težak" 1.046.220.360 evra.

Iako je Srbiju zahvatila velika politička i ekonomska kriza, na Listi 100 najbogatijih najviše je (48) poslovnih ljudi iz Srbije. Poslije dvogodišnje dominacije biznismena iz Hrvatske na vrh liste vratio se tandem iz Srbije.

Vlasnik Delta holdinga ponovo je najbogatiji poslovni čovjek u regionu. U stopu ga prati porodica Kostić, koja je uspješno preuzela upravljanje MK grupom.

U prvih 10 najbogatijih su četiri biznismena iz Srbije i šest iz Hrvatske – bogatstvo te četvorice iz Srbije vrijedi 9,8 milijardi evra, a šestorice iz Hrvatske – 10,9 milijardi evra.

Četvorica najbogatijih Crnogoraca vrijede koliko sam Filip Cepter. Nesumnjivo, veličina tržišta igra presudnu ulogu u bogatstvu vlasnika kompanija.

Nije, međutim, baš sve u našem regionu isto kao u razvijenom svijetu. Na primjer, visokotehnološke kompanije koje su prethodne dve-tri godine predvodile listu 100 najbogatijih sada su u blagom padu.

Podijeli:

Tagovi:

bogatstvo

novac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Међу 25 најбогатијих у региону и човјек из БиХ

Ekonomija

Među 25 najbogatijih u regionu i čovjek iz BiH

17 h

0
Цијена злата се стабилизује, сребро расте трећи дан заредом

Ekonomija

Cijena zlata se stabilizuje, srebro raste treći dan zaredom

2 d

0
Минус је увелико ту: Какве су тренутно цијене пелета

Ekonomija

Minus je uveliko tu: Kakve su trenutno cijene peleta

3 d

0
Посао за стотине раднике: Странци улажу у општину у Српској

Ekonomija

Posao za stotine radnike: Stranci ulažu u opštinu u Srpskoj

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

12

04

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

12

03

Svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

12

00

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

11

56

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner