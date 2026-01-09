Lista najbogatijih ljudi u regionu: BiH dobila prvog milijardera

Bogatstvo 100 najbogatijih ljudi u regionu za godinu dana uvećano je za dvije milijarde evra.

Po rastu bogatstva. regionalni biznismeni prate svjetski trend, navodi se u tekstu magazina Nedeljnik, koji tradicionalno objavljuje popis najbogatijih ljudi u ovom dijelu svijeta.

Na listi, očekivano, dominiraju srpski i hrvatski biznismeni, među kojima se po prvi put smjestio i neko iz BiH. Naime, na 21. mjestu nalazi se Senad Džambić, vlasnik Bingo grupacije, koji je prema podacima sa liste "težak" 1.046.220.360 evra.

Iako je Srbiju zahvatila velika politička i ekonomska kriza, na Listi 100 najbogatijih najviše je (48) poslovnih ljudi iz Srbije. Poslije dvogodišnje dominacije biznismena iz Hrvatske na vrh liste vratio se tandem iz Srbije.

Vlasnik Delta holdinga ponovo je najbogatiji poslovni čovjek u regionu. U stopu ga prati porodica Kostić, koja je uspješno preuzela upravljanje MK grupom.

U prvih 10 najbogatijih su četiri biznismena iz Srbije i šest iz Hrvatske – bogatstvo te četvorice iz Srbije vrijedi 9,8 milijardi evra, a šestorice iz Hrvatske – 10,9 milijardi evra.

Četvorica najbogatijih Crnogoraca vrijede koliko sam Filip Cepter. Nesumnjivo, veličina tržišta igra presudnu ulogu u bogatstvu vlasnika kompanija.

Nije, međutim, baš sve u našem regionu isto kao u razvijenom svijetu. Na primjer, visokotehnološke kompanije koje su prethodne dve-tri godine predvodile listu 100 najbogatijih sada su u blagom padu.