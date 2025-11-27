Logo
Višković za ATV: Spremno smo dočekali prve sniježne padavine

Izvor:

ATV

27.11.2025

08:04

Вишковић за АТВ: Спремно смо дочекали прве снијежне падавине
Na osnovu meteoroloških procjena znali smo da oko 20. novembra možemo očekivati prve sniježne padavine u Republici Srpskoj, i u skladu s tim smo se blagovremeno pripremili, izjavio je vršilac dužnosti direktora Autoputeva Republike Srpske Radovan Višković, gostujući u našem Jutarnjem programu.

On je naglasio da je odmah po preuzimanju dužnosti kao jedan od prioriteta postavio pitanje zimske spremnosti, što je, kako kaže, tema koja brine i sve građane.

"Sa mojim dolaskom na mjesto v.d. direktora, postavio sam isto ono pitanje koje postavljaju i naši građani, da nam se ne dogodi da nas snijeg iznenadi u novembru ili decembru", rekao je Višković.

Dodao je da je preduzeće preduzelo sve neophodne korake kako bi saobraćaj funkcionisao bez smetnji i prije prvih padavina.

"Želim javno da se zahvalim vašem mediju jer ste prenijeli informaciju da smo organizovali smotru ljudi i mehanizacije za zimsko održavanje prije snijega. Autoputevi Republike Srpske imaju ugovor sa Kozara putevima o redovnom i zimskom održavanju, i konačna odgovornost je na njima. Ništa nismo prepustili slučaju“, istakao je on.

Višković je podsjetio da je već sredinom mjeseca izdato saopštenje za javnost, nakon čega su inženjeri zaduženi za održavanje održali sastanke sa predstavnicima Kozara puteva. Snijeg je, kako je dodao, uslijedio tek nakon toga.

"U našem Centru za održavanje i kontrolu saobraćaja u Laktašima izvršena je detaljna smotra mehanizacije i ekipa kako bi sve bilo spremno za nadolazeće padavine. Bili smo u potpunosti pripremljeni", zaključio je Višković.

Prema njegovim riječima, sve službe su u punoj pripravnosti i zimska sezona će da protekne organizovano, bez nepotrebnih iznenađenja.

Radovan Višković

zimska sezona

stanje na putevima

