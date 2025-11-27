Posebna zajednička sjednica oba doma Parlamentarene skupštine BiH na kojoj će poslanici i delegati postavljati pitanje članovima Savjeta ministara zakazana je za danas.

Iako je poslovnicima o radu Predstavničkog i Doma naroda predviđeno da se ovakve sjednice zakazuju najmanje jednom godišnje, ovo je u tekućem mandatu Parlamentarne skupštine BiH i Savjeta ministar prva sjednica posvećena poslaničkim, odnosno delegatskim pitanjima ministrima.

Društvo Počinje Božićni post: Danas su poklade, ne prave se svadbe ni vjeridbe

Poslanici i delegati dostavili su 30 pitanja Savjetu ministara.

Zajednička sjednica najavljena je za 11.00 časova, a po njenom završetku trebalo bi da bude održana sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Na dnevom redu sjednice Predstavničkog doma je sedam prijedloga zakona u vezi sa evropskim integracijama po skraćenom postpupku u drugom čitanju, čiji je predlagač Savjet ministara.

Riječ je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, te prijedlozima zakona o žigu, o patentu, o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualne svojine, o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, o zastupanju u oblasti prava industrijske svojine, te o mjernim jedinicama u BiH.

Svijet Putin stigao na samit ODKB

Poslanici bi u prvom čitanju trebalo da razmatraju Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, za koga predlagač Savjet ministara traži da se razmatra po skraćenom postupku.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o državnoj imovini koji bi poslanici trebalo da razmatraju na zahtjev poslanika Jasmina Emrića, Šemsudina Mehmedovića, Aide Baručije i Elvisa Hodžića.

Pred poslanicima bi u prvom čitanju trebalo da bude i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Agenciji za istrage i zaštitu čiji je predlagač poslanik Jasmin Emrić, te prijedlog poslanika Denisa Zvizdića o dopuni Poslovnika Predstavničkog doma.

Svijet Čelni ljudi Mis Univerzuma pod istragom zbog droge, oružja i prevare

Na dnevnom redu su i izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti, te izvještaji o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu i o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija za 2024. godinu.