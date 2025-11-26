CIK: Počinje brojanje nepotvrđenih glasačkih listića

Danas počinje brojanje nepotvrđenih glasačkih listića i glasačkih listića birača koji su glasali u odsustvu, dok je za sutra planirano brojanje glasačkih listića birača koji su glasali posredstvom mobilnih timova, nakon čega slijedi verifikacija glasačkih paketa birača koji su glasali putem pošte i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, saopštila je Centralna izborna komisija BiH.

Glavni centar za brojanje u Sarajevu je počeo sa radom 22. novembra 2025. godine.

Posmatrači akreditovani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje mogu prisustvovati svim aktivnostima u Glavnom centru za brojanje.

Republika Srpska Stevandić: Za ono što je Kusturić uradio sa Helikopterskim servisom, postavio bih mu bistu

Iz CIK-a podsjećaju da se glasački listići birača koji glasaju putem pošte primaju pet dana nakon dana održavanja izbora, ali da datum slanja mora biti najkasnije dan održavanja izbora.

"Do danas je primljeno 4.521 koverta birača koji glasaju putem pošte, od čega je 1.154 koverti neuručena pošta", ističe se u saopštenju.