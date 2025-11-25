Košarac: Pokušaj izbora glavnog pregovarača - ćorav posao dvije "trojke"

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac nazvao je "ćoravim poslom" pokušaj stranaka "trojke" iz Federacije BiH i opozicione "trojke" iz Republike Srpske da izaberu glavnog pregovarača BiH sa EU, navodeći da ništa ne može da bude urađeno bez SNSD-a i institucije Srpske.

- To je njihov pokušaj da se učine važnim političkim faktorom, a to rade kršeći Ustav i zakone BiH - rekao je Košarac.

On je naveo da je "trojka" iz FBiH u potpunom raspadu, što se vidi po načinu glasanja, a da "trojka" iz Republike Srpske nema podršku građana iz Srpske.

- Ali, očigledno, pokušavaju da zajedničkim integrisanim političkim projektima oslabe Republiku Srpsku, njene institucije i da na neki način delegitimišu većinsku izbornu volju srpskog naroda, koja je manifestovana kroz političke predstavnike SNSD-a i koalicije na nivou zajedničkih institucija - naglasio je Košarac.

On smatra i da je ovaj pokušaj dvije "trojke" da dođu do rješenja kako bi onemogućili da izborni pobjednici iz Republike Srpske, koji su dio struktura u BiH, budu zaobiđeni u izboru glavnog pregovarača sa EU.

- To je ćorav posao i ne znam sa kim bi taj glavni pregovarač sarađivao, sa mnom sigurno neće. Sa ministrom /finansija i trezora u Savjetu ministara Srđanom/ Amidžićem i sa Vladom Republike Srpske sigurno neće - izjavio je novinarima Košarac u Višegradu.

On je podsjetio na to da je mjesto glavnog pregovarača u ranijim dogovorima SNSD-a sa HDZ-om i "trojkom" iz FBiH pripadalo SNSD-u i srpskom narodu.

- Sada žele da zaobiđu SNSD, koji je nezaobilazan faktor, kao i institucije Republike Srpske. Ne možete da radite na Planu rasta i implementaciji Reformske agende, a da zaobilazite institucije Srpske - poručio je Košarac.

U slučaju da glavni pregovarač sa EU bude izabran u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Košarac je istakao da on može biti pregovarač samo FBiH, a ne Republike Srpske i BiH.

- FBiH i BiH ne mogu ništa bez Republike Srpske, prema tome, to je sve, kako naš narod kaže "puta nula" - zaključio je Košarac.