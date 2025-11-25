Logo
Large banner

U prvom planu: Miroslav Bojić

25.11.2025

19:40

Komentari:

0
У првом плану: Мирослав Бојић
Foto: ATV

'U prvom planu' ovog utorka je Miroslav Bojić, grdonačelnik Laktaša.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.

Podijeli:

Tagovi:

ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Изборна ноћ: Ванредни предсједнички избори у Републици Српској

Emisije

Izborna noć: Vanredni predsjednički izbori u Republici Srpskoj

4 d

0
Нови идент

Emisije

U miks zoni sa Jovanom: Andrej Nedić

4 d

0
енерго ново

Emisije

Energo klub: Odgovoti na najvažnija energo pitanja

5 d

0
Путописна репортажа 'Путник намјерник': Стижу нове приче из Чешке!

Emisije

Putopisna reportaža 'Putnik namjernik': Stižu nove priče iz Češke!

5 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Pavle iz Srbije nađen mrtav u motelu u Americi

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner