Izborna noć: Vanredni predsjednički izbori u Republici Srpskoj

Izvor:
ATV
20.11.2025
20:40
Specijalnu emisiju 'Izborna noć' posvećenu vanrednim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj možete pratiti u našem programu u nedjelju od 20 časova.
Razgovaramo sa politikolozima i analitičarima, a naši reporteri javljaće se sa svih važnih lokacija sa provjerenim informacijama.
Kako će glasati građani Srpske?
Kolika će biti izlaznost?
Kako će proteći prebrojavanje glasova i hoće li biti iznenađujućih ishoda?
U emisiji ‘Izborna noć' saznajte prve rezultate, atmosferu u izbornim štabovima od Banjaluke, preko Doboja, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, pa sve do Trebinja, analize i mišljenja predviđanja političke situacije nakon izbora, prve reakcije kandidata, ali i mišljenje i reakcije građana Republike Srpske.
Emisiju uređuju i vode Dragana Božić i Dejan Rauš.
Emisiju možete pratiti i UŽIVO na našem portalu www.atvbl.rs
