Izborna noć: Vanredni predsjednički izbori u Republici Srpskoj

Specijalnu emisiju 'Izborna noć' posvećenu vanrednim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj možete pratiti u našem programu u nedjelju od 20 časova.

Razgovaramo sa politikolozima i analitičarima, a naši reporteri javljaće se sa svih važnih lokacija sa provjerenim informacijama.

Kako će glasati građani Srpske?

Kolika će biti izlaznost?

Kako će proteći prebrojavanje glasova i hoće li biti iznenađujućih ishoda?

U emisiji ‘Izborna noć' saznajte prve rezultate, atmosferu u izbornim štabovima od Banjaluke, preko Doboja, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, pa sve do Trebinja, analize i mišljenja predviđanja političke situacije nakon izbora, prve reakcije kandidata, ali i mišljenje i reakcije građana Republike Srpske.

Emisiju uređuju i vode Dragana Božić i Dejan Rauš.

Emisiju možete pratiti i UŽIVO na našem portalu www.atvbl.rs