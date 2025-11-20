Logo
Large banner

Izborna noć: Vanredni predsjednički izbori u Republici Srpskoj

Izvor:

ATV

20.11.2025

20:40

Изборна ноћ: Ванредни предсједнички избори у Републици Српској

Specijalnu emisiju 'Izborna noć' posvećenu vanrednim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj možete pratiti u našem programu u nedjelju od 20 časova.

Razgovaramo sa politikolozima i analitičarima, a naši reporteri javljaće se sa svih važnih lokacija sa provjerenim informacijama.

Kako će glasati građani Srpske?

Kolika će biti izlaznost?

Kako će proteći prebrojavanje glasova i hoće li biti iznenađujućih ishoda?

U emisiji ‘Izborna noć' saznajte prve rezultate, atmosferu u izbornim štabovima od Banjaluke, preko Doboja, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, pa sve do Trebinja, analize i mišljenja predviđanja političke situacije nakon izbora, prve reakcije kandidata, ali i mišljenje i reakcije građana Republike Srpske.

Emisiju uređuju i vode Dragana Božić i Dejan Rauš.

Emisiju možete pratiti i UŽIVO na našem portalu www.atvbl.rs

Podijeli:

Tagovi:

ATV

Dragana Božić

Dejan Rauš

Large banner

Više iz rubrike

нови визуал народ прича

Emisije

Narod priča: Vuna sa Manjače

10 h

0
Битно: Да ли је готовина прошлост?

Emisije

Bitno: Da li je gotovina prošlost?

10 h

0
Битно: Исламизација Европе

Emisije

Bitno: Islamizacija Evrope

1 d

0
pr id parla

Emisije

'ParlATVment': Razgovor sa Vilijamom Montgomerijem

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

14

Probio policijsku blokadu: Filmska potjera za državljaninom BiH

23

10

Hoće li kriptovalute zamijeniti novac u budućnosti?

23

01

Italiju pogodilo snježno nevrijeme

22

51

Otac oteo dijete: Lovili ga policijski helikopter i specijalne snage

22

48

U poplavama i klizištima stradalo više od 40 osoba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner