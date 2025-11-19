Bitno: Islamizacija Evrope

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o islamizaciji Evrope. Mijenja li se Evropa brže nego ikada u svojoj savremenoj istoriji?

Migracije, ekonomska napetost i nesigurnost, politička previranja i duboke demografske pukotine otvorile su prostor za novu društvenu realnost – i za novu riječ koja se danas izgovara gotovo svakodnevno: islamizacija Evrope.

Da li je riječ o stvarnom procesu, političkom mitu ili pogrešno shvaćenoj statistici?

Za 'Bitno' govore: Miloš Šolaja, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci, Saša Mićin, profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka u Banjaluci, Vlade Simović, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci i Srđa Trifković, istoričar i publicista.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.