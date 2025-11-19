Logo
'ParlATVment': Razgovor sa Vilijamom Montgomerijem

Izvor:

ATV

19.11.2025

13:46

pr id parla
Foto: atv

Specijalno izdanje 'ParlATVmenta' uoči 30 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma koji je zaustavio rat i okrenuo novu stranicu istorije.

Predrag Ćurković razgovara sa Vilijamom Montgomerijem, bivšim američkim ambasadorom, koji je na Balkanu proveo ključne godine implementacije Dejtonskog sporazuma zapisujući detalje dramatičnih političko-diplomatskih pregovora - od prvih susreta sa Slobodanom Miloševićem, petooktobarskih promjena u Srbiji, ubistva Zorana Đinđića, do noćnog susreta sa Momčilom Krajišnikom.

‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

ATV

Parlament

Predrag Ćurković

