Pustinjska prevara: Urnebesna pljačka

15.11.2025
20:40
'Pustinjska prevara' je amrička komedija iz 2003. godine u režiji Gavina Grejzera.
Radnja prati troje bankarskih službenika koji istovremeno planiraju pljačku banke. Međutim, nijedno od njih ne zna plan drugih.
Film o trostrukoj pljački pun je obrta i komičnih konfuzija koje izazivaju smijeh. Dok se glumci ludo zabavljaju igrajući svoje junake režiser znalački prepliće različite priče spajajući ih u jedinstvenu cjelinu.
'Pustinjska prevara' nedjelja u 23 časa.
