Pustinjska prevara: Urnebesna pljačka

Izvor:

ATV

15.11.2025

20:40

Пустињска превара: Урнебесна пљачка

'Pustinjska prevara' je amrička komedija iz 2003. godine u režiji Gavina Grejzera.

Radnja prati troje bankarskih službenika koji istovremeno planiraju pljačku banke. Međutim, nijedno od njih ne zna plan drugih.

Film o trostrukoj pljački pun je obrta i komičnih konfuzija koje izazivaju smijeh. Dok se glumci ludo zabavljaju igrajući svoje junake režiser znalački prepliće različite priče spajajući ih u jedinstvenu cjelinu.

'Pustinjska prevara' nedjelja u 23 časa.

ATV

strani filmovi

najbolji filmovi

vikend

