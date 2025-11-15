Pustinjska prevara: Urnebesna pljačka

'Pustinjska prevara' je amrička komedija iz 2003. godine u režiji Gavina Grejzera.

Radnja prati troje bankarskih službenika koji istovremeno planiraju pljačku banke. Međutim, nijedno od njih ne zna plan drugih.

Film o trostrukoj pljački pun je obrta i komičnih konfuzija koje izazivaju smijeh. Dok se glumci ludo zabavljaju igrajući svoje junake režiser znalački prepliće različite priče spajajući ih u jedinstvenu cjelinu.

'Pustinjska prevara' nedjelja u 23 časa.