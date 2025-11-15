Logo
Hapšenje zbog mučenja muškarca: Upali mu u kuću, a onda je uslijedio užas

Izvor:

Telegraf

15.11.2025

21:51

Komentari:

0
Хапшење због мучења мушкарца: Упали му у кућу, а онда је услиједио ужас

Policija u Barajevu uhapsila je dvojicu muškaraca, J. K. (33) i P. M. (35), zbog sumnje da su počinili krivično djelo zlostavljanje i mučenje, tako što su, kako se sumnja, upali u kuću S. P. (30) i brutalno ga pretukli.

Kako Telegraf.rs saznaje, napad se dogodio u petak u večernjim satima, a osumnjičeni su ušli u dom nesrećnog muškarca i zatim ga više puta udarali rukama i nogama po glavi i tijelu, nanijevši mu lake tjelesne povrede.

Policija je intenzivnim radom razotkrila osumnjičene i oni su uhapšeni isto veče, a o svemu je obaviješteno i Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu koje vodi istragu.

Protiv J. K. i P. M. podnijeta je krivična prijava za krivično djelo zlostavljanje i mučenje. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će u zakonskom roku biti saslušani u tužilaštvu.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli motive ovog jezivog napada i sve okolnosti koje su dovele do brutalnog zlostavljanja, je u toku, a policija nastavlja rad na slučaju.

Komentari (0)
