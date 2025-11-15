Logo
Large banner

Američki OFAK nije odobrio produžetak licence za NIS

Izvor:

Sputnjik

15.11.2025

11:40

Komentari:

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom
Foto: Tanjug/AP

Američki OFAK nije izašao u susret zahtjevu ruske i srpske strane da se odobri produženje licence za rad NIS, saznaje Sputnjik.

U obrazloženju stoji da je, posle dodatnih konsultacija sa američkim Stejt departmentom, OFAK utvrdio da bi "bilo u suprotnosti sa aktuelnom politikom izdavanja dozvola da se odobre transakcije koje se odnose na nastavak održavanja poslovanja, unaprjeđenje promjena u korporativnom upravljanju NIS-a i aktivnosti povezane sa povlačenjem vlasničkog udjela, a koje uključuju bugarsku podružnicu i druge nesrpske podružnice NIS-a, kako je navedeno u zahtjevu".

nis gazprom

Srbija

Đedović Handanović: Ruski vlasnici NIS-a poslali OFAK-u zahtjev za produžetak licence za rad

''Konkretno, takve transakcije ne bi doprinjele spoljnopolitičkom interesu SAD da se prekine rusko vlasništvo nad NIS-om. Shodno tome, taj dio vašeg Zahtjeva se ovim odbija'', navodi se u obrazloženju.

Podijeli:

Tag:

licenca

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп тражи истрагу о Билу Клинтону због наводних веза са Епстином

Svijet

Tramp traži istragu o Bilu Klintonu zbog navodnih veza sa Epstinom

2 h

0
Возио у погрешном смјеру и изазвао ланчани судар

Hronika

Vozio u pogrešnom smjeru i izazvao lančani sudar

2 h

0
Остоја Мијаиловић проговорио о статусу Обрадовића: "Повући ћу један потез"

Košarka

Ostoja Mijailović progovorio o statusu Obradovića: "Povući ću jedan potez"

3 h

0
Тешка саобраћајка код Костајнице, малољетник пребачен на УКЦ

Hronika

Teška saobraćajka kod Kostajnice, maloljetnik prebačen na UKC

3 h

0

Više iz rubrike

Познато стање пилота повријеђеног у паду авиона код Суботице

Srbija

Poznato stanje pilota povrijeđenog u padu aviona kod Subotice

5 h

0
ШОК! Авион који се вечерас срушио код Суботице, пао је на истом мјесту прије 3 године!

Srbija

ŠOK! Avion koji se večeras srušio kod Subotice, pao je na istom mjestu prije 3 godine!

17 h

0
Мушкарац (47) починио самоубиство, полио се бензином и запалио

Srbija

Muškarac (47) počinio samoubistvo, polio se benzinom i zapalio

22 h

0
Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

Srbija

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner