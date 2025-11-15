Američki OFAK nije odobrio produžetak licence za NIS

Američki OFAK nije izašao u susret zahtjevu ruske i srpske strane da se odobri produženje licence za rad NIS, saznaje Sputnjik.

U obrazloženju stoji da je, posle dodatnih konsultacija sa američkim Stejt departmentom, OFAK utvrdio da bi "bilo u suprotnosti sa aktuelnom politikom izdavanja dozvola da se odobre transakcije koje se odnose na nastavak održavanja poslovanja, unaprjeđenje promjena u korporativnom upravljanju NIS-a i aktivnosti povezane sa povlačenjem vlasničkog udjela, a koje uključuju bugarsku podružnicu i druge nesrpske podružnice NIS-a, kako je navedeno u zahtjevu".

''Konkretno, takve transakcije ne bi doprinjele spoljnopolitičkom interesu SAD da se prekine rusko vlasništvo nad NIS-om. Shodno tome, taj dio vašeg Zahtjeva se ovim odbija'', navodi se u obrazloženju.