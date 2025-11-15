Teška saobraćajka kod Kostajnice, maloljetnik prebačen na UKC

Tri osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć na magistralnom putu Novi Grad - Kostajnica.

"Policijskoj upravi Prijedor 14.11.2025. godine oko 20,00 časova prijavljeno je da se na magistralnom putu Novi Grad - Kostajnica u mjestu Mrakodol, opština Kostajnica, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđena tri lica.

Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je do saobraćajne nezgode došlo usljed slijetanja sa kolovoza vozila marke “Mercedess” kojim je upravljao E.H. iz Novog Grada", saopšteno je iz PU Prijedor.

Kako navode iz policije, dva maloljetnika koja su bila u autu su teže povrijeđena.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač je lakše povrijeđen, dok su dva maloljetna lica koja su se nalazila u vozilu zadobila teške tjelesne povrede. Zbog težine povreda jedno maloljetno lice prevezeno je na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luci", navode iz PU Prijedor.