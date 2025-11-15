Nova tragedija u Srbiji: Jedna osoba stradala u požaru

Jedna osoba stradala je u požaru u beogradskom naselju Čukarica.

U Hitnoj pomoći potvrdili su da su prilikom dolaska na intervenciju konstatovali smrt jedne osobe, dodajući da nema drugih povrijeđenih, prenose beogradski mediji.

Požar je izbio oko 3.00 časa i zahvatio je barake u Ulici lazarevački drum.

Vatrogasci su još na terenu.