Nova tragedija u Srbiji: Jedna osoba stradala u požaru

Agencije

15.11.2025

09:01

Požar, vatrogasci
Foto: Pixabay

Jedna osoba stradala je u požaru u beogradskom naselju Čukarica.

U Hitnoj pomoći potvrdili su da su prilikom dolaska na intervenciju konstatovali smrt jedne osobe, dodajući da nema drugih povrijeđenih, prenose beogradski mediji.

Požar je izbio oko 3.00 časa i zahvatio je barake u Ulici lazarevački drum.

Vatrogasci su još na terenu.

požar

