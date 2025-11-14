Logo
HOROR: Sina ubio, oca ranio, majka gledala ubistvo u porodičnoj kući

Izvor:

Telegraf

14.11.2025

20:40

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

U porodičnoj kući u selu Zavidnice kod Babušnice danas oko 16 časova došlo je do ubistva. Ubijen je M.L. (44), a stanje njegovog oca M.L. nije poznato.

Prema saznanjima Telegrafa, majka ubijenog M.L. je prijavila policiji slučaj i rekla da je smrtonosne povrede nanio S.M.

Kako je navela nesrećna žena, "tijelo njenog supruga se nalazi 200 metara od kuće", ali te tvrdnje nisu potvrđene.

Nedaleko od porodične kuće u kojoj je ubijen M.L., policija je zatekla S.M. i njemu je odmah određeno zadržavanje od strane policije.

Istraga je u toku.

(telegraf)

