Logo
Large banner

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 90. kolu?

Izvor:

ATV

14.11.2025

20:12

Komentari:

0
Лото резултати: Који бројеви су извучени у 90. колу?

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Republike Srpske i Srbije, u 90. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 1. 800. 000 evra nije izvučena.

Loto rezultati izvlačenja 90. kola koje je održano 14. novembra 2025. su, prema izvještaju lutrije sljedeći:

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sljedeći brojevi: 1, 7, 20, 24, 26, 35, 37

Dobitna kombinacija glasi: 1, 7, 20, 24, 26, 35, 37.

Loto plus rezultati

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.040.000 evra, izvučeni su sljedeći loto brojevi: 20, 35, 2, 34, 33, 23, 11

Dobitna kombinacija glasi: 2, 11, 20, 23, 33, 34, 35

Nažalost, ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 86. kolu se igrala za 510.000 evra

Džoker kombinacija glasila je: 7 5 8 8 7 5

Džoker za ovo kolo nije izvučen.

Podijeli:

Tagovi:

Loto

Lutrija Republike Srpske

Brojevi

loto rezultati

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вјерници славе Ђурђиц: Према народном вјеровању на овај празник нам стиже зима

Društvo

Vjernici slave Đurđic: Prema narodnom vjerovanju na ovaj praznik nam stiže zima

16 min

1
Како се снаћи са информацијама на друштвеним мрежама?

Društvo

Kako se snaći sa informacijama na društvenim mrežama?

47 min

0
Возачи опрезно возите! Вечерас магла на путевима Српске

Društvo

Vozači oprezno vozite! Večeras magla na putevima Srpske

1 h

0
Помозимо Маји Глишић из Дервенте да побиједи најважнију битку: За лијечење јој је потребно 60.000 КМ

Društvo

Pomozimo Maji Glišić iz Dervente da pobijedi najvažniju bitku: Za liječenje joj je potrebno 60.000 KM

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

12

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 90. kolu?

20

09

Vjernici slave Đurđic: Prema narodnom vjerovanju na ovaj praznik nam stiže zima

20

08

Usijanje: Tačka pucanja

20

00

Poznato ko je poginuo u padu aviona kod Subotice

19

59

Ženu udarilo vozilo na pješačkom prelazu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner