Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 90. kolu?

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Republike Srpske i Srbije, u 90. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 1. 800. 000 evra nije izvučena.

Loto rezultati izvlačenja 90. kola koje je održano 14. novembra 2025. su, prema izvještaju lutrije sljedeći:

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sljedeći brojevi: 1, 7, 20, 24, 26, 35, 37

Dobitna kombinacija glasi: 1, 7, 20, 24, 26, 35, 37.

Loto plus rezultati

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.040.000 evra, izvučeni su sljedeći loto brojevi: 20, 35, 2, 34, 33, 23, 11

Dobitna kombinacija glasi: 2, 11, 20, 23, 33, 34, 35

Nažalost, ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 86. kolu se igrala za 510.000 evra

Džoker kombinacija glasila je: 7 5 8 8 7 5

Džoker za ovo kolo nije izvučen.