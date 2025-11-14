Pomozimo Maji Glišić iz Dervente da pobijedi najvažniju bitku: Za liječenje joj je potrebno 60.000 KM

Maja Glišić (21) iz Dervente je mlada djevojka koja trenutno vodi najvažniju bitku u životu, bitku za zdravlje.

Naime, Maja boluje od karcinoma želuca.

Ona je prošla kroz više ciklusa hemoterapije, a njen trud i snaga dali su rezultate – tumor se smanjio i sada je prema riječima ljekara pravo vrijeme da se uradi operacija koja daje šansu da bude izliječena.

Društvo Pomozimo svešteniku Bogdanu Stjepanoviću iz Bijeljine, pozovimo 1457

Međutim, operacija i dalje liječenje koštaju mnogo.

U pitanju je cifra od 60.000 KM koje porodica, nažalost, ne može sama obezbijediti.

Bilo kakva pomoć, bilo donacijom, dijeljenjem informacije ili riječima podrške puno bi značila.

Uplatu je moguće izvršiti na tekući račun majke:

Ime i prezime: Tanja Glišić

Broj računa: 5553000042071775

Za uplate iz inostranstva otvoren je devizni račun na ime Majine sestre:

Ime i prezime: Nikolina Glišić

IBAN: BA395620058220676918

SWIFT: RAZBBA22

Humanitarna akcija za Maju Glišić

–WESTERN UNION–