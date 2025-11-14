Logo
Large banner

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

Izvor:

Agencije

14.11.2025

16:15

Komentari:

0
Огласили се из полиције: Ово никако немојте да радите!

Iz Policijske uprave Trebinje upozoravaju na sve učestalije prevare prilikom kupovine putem interneta, posebno na društvenim mrežama i lažnim stranicama poznatih brendova, te apeluju na građane da nikome ne daju broj lične karte ili kreditne kartice.

Portparol Policijske uprave Trebinje Jovana Cvijetić rekla je Srni da je broj prijavljenih slučajeva mali u odnosu na stvarno stanje.

"Smatramo da je taj broj mnogo veći od broja prijava. Građani često misle da štetu ne treba prijavljivati, zato što je mala ili zbog nepovjerenja da se slučaj može rasvijetliti", navela je Cvijetićeva.

Prema njenim riječima, sporadični slučajevi prevara bilježe se godinama, a najčešće se pojavljuju lažne stranice velikih prodajnih lanaca koje objavljuju navodne nagradne igre.

"Građani dobijaju poruke u kojima im traže fotografiju lične karte. Broj lične karte ili JMBG nikada se ne daje. Kod internet kupovine popunjavaju se samo osnovni, potrebni podaci, a sve što djeluje sumnjivo treba izbjegavati", poručila je Cvijetićeva.

Prema njenim riječima, ukoliko neko nešto prodaje dovoljno je dati broj žiro računa za uplatu, dok se broj kreditne kartice ne smije davati nikome.

Iz MUP-a upozoravaju i na prevare putem turističkih platformi.

"Bilo je slučajeva lažnih stranica na buking platformi. Posljednji primjer je da je građanima stizala lažna stranica `Vestern uniona`. Srećom, kod nas nije bilo većeg broja takvih prijava", rekla je Cvijetićeva.

Iz policije apeluju da građani, prije slanja novca, provjere identitet osobe sa kojom posluju, te da svaku sumnju prijave nadležnoj Policijskoj stanici.

Cvijetićeva podsjeća da službenici, u slučajevima prevara, traže podatke o spornim stranicama, ali da postupak može trajati dugo, što je još jedan razlog da se svaka sumnja prijavi na vrijeme.

Ona savjetuje korištenje posebnih, dopunjivih kartica za internet plaćanje, koje banke nude kao sigurniji način kupovine.

"Na takvim karticama imate samo onoliko novca koliko želite da potrošite, pa sredstva na računu ostaju zaštićena", rekla je Cvijetićeva.

Podijeli:

Tagovi:

prevara

Internet prevara

Trebinje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сутра сунчано уз пораст наоблачења

Društvo

Sutra sunčano uz porast naoblačenja

2 h

0
БиХ уводи три нова правила за регистрацију и возачке дозволе

Društvo

BiH uvodi tri nova pravila za registraciju i vozačke dozvole

6 h

0
Црква крст православље вјера

Društvo

Danas obavezno izgovorite ovu molitvu za zdravlje

7 h

0
Трагично преминуо новинар Коста Ђурђевић

Društvo

Tragično preminuo novinar Kosta Đurđević

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

16

23

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

16

22

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

16

16

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

16

15

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner