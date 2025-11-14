Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

Iz Policijske uprave Trebinje upozoravaju na sve učestalije prevare prilikom kupovine putem interneta, posebno na društvenim mrežama i lažnim stranicama poznatih brendova, te apeluju na građane da nikome ne daju broj lične karte ili kreditne kartice.

Portparol Policijske uprave Trebinje Jovana Cvijetić rekla je Srni da je broj prijavljenih slučajeva mali u odnosu na stvarno stanje.

"Smatramo da je taj broj mnogo veći od broja prijava. Građani često misle da štetu ne treba prijavljivati, zato što je mala ili zbog nepovjerenja da se slučaj može rasvijetliti", navela je Cvijetićeva.

Prema njenim riječima, sporadični slučajevi prevara bilježe se godinama, a najčešće se pojavljuju lažne stranice velikih prodajnih lanaca koje objavljuju navodne nagradne igre.

"Građani dobijaju poruke u kojima im traže fotografiju lične karte. Broj lične karte ili JMBG nikada se ne daje. Kod internet kupovine popunjavaju se samo osnovni, potrebni podaci, a sve što djeluje sumnjivo treba izbjegavati", poručila je Cvijetićeva.

Prema njenim riječima, ukoliko neko nešto prodaje dovoljno je dati broj žiro računa za uplatu, dok se broj kreditne kartice ne smije davati nikome.

Iz MUP-a upozoravaju i na prevare putem turističkih platformi.

"Bilo je slučajeva lažnih stranica na buking platformi. Posljednji primjer je da je građanima stizala lažna stranica `Vestern uniona`. Srećom, kod nas nije bilo većeg broja takvih prijava", rekla je Cvijetićeva.

Iz policije apeluju da građani, prije slanja novca, provjere identitet osobe sa kojom posluju, te da svaku sumnju prijave nadležnoj Policijskoj stanici.

Cvijetićeva podsjeća da službenici, u slučajevima prevara, traže podatke o spornim stranicama, ali da postupak može trajati dugo, što je još jedan razlog da se svaka sumnja prijavi na vrijeme.

Ona savjetuje korištenje posebnih, dopunjivih kartica za internet plaćanje, koje banke nude kao sigurniji način kupovine.

"Na takvim karticama imate samo onoliko novca koliko želite da potrošite, pa sredstva na računu ostaju zaštićena", rekla je Cvijetićeva.