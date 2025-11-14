Tragično preminuo novinar Kosta Đurđević

14.11.2025
08:42
Komentari:0
Dugogodišnji novinar prnjavorske TV K3 Kosta Đurđević tragično je preminuo sinoć.
"Kosta je iza sebe ostavio neizbrisiv trag u našoj redakciji – svojim profesionalizmom, predanošću i ljudskošću obilježio je godine koje je proveo s nama. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svim kolegama koji su ga poznavali i poštovali. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za sve nas", stoji u objavi TV K3.
Vrijeme sahrane biće uskoro poznato.
