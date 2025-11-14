Logo
Danas toplo i sunčano, temperatura do 21 stepen

14.11.2025

08:08

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti toplo i sunčano vrijeme uz maksimalnu temperaturu od 16 do 21 stepen Celzijusov, a očekuje se postepeno naoblačenje od zapada ka ostalim predjelima.

Na zapadu u drugom dijelu dana vjetrovito uz umjeren do jak jugo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren, na zapadu u drugom delu dana na udare i jak, južnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 21 stepen, u višim predjelima i mestima sa maglom od 10.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u većem dijelu Srpske i FBiH sunčano je vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove ima magle i niske oblačnosti.

Vrijeme

Vremenska prognoza

Small banner