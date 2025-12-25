Logo
Sastanak vladajuće koalicije, potom i sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a

Foto: ATV

U Banjaluci će danas biti održan sastanak vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

Nakon sastanka, koji počinje u 13.00 časova, biće održana sjednica Izvršnog komiteta SNSD.

Болница

Zdravlje

Dječak dobio boginje i visoku temperaturu, pa umro za 3 dana: Oglasio se otac mališana

Podsjećamo, CIK BiH je donio juče nepravosnažnu odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

