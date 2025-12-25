Logo
Bojić danas podnosi žalbu na odluku CIK-a

25.12.2025

07:46

Мирослав Бојић
Foto: ATV

Potpredsjednik SNSD-a i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić najavio je da će danas uputiti žalbu na odluku Centralne izbore komisije BiH o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Ako žalba bude odbijena, rekao je Bojić, lično će pozvati sve da iz velikog revolta izađu na ponovne izbore u Laktašima i da glasaju za kandidata SNSD-a Sinišu Karana.

On je poručio da bude sram Srbe u CIK BiH koji su obavljali visoke funkcije u SDS-u i PDP-u, a pokretači su poništenja izbora u 17 gradova i opština u Republici Srpskoj.

Путеви

Društvo

Smanjite brzinu: Moguća poledica na putevima

"Od toga u više od 95 odsto biračkih mjesta u Republici Srpskoj u kojima je pobijedio Siniša Karan! Teška je sramota i poniženje da prekrajate volju naroda u Laktašima gdje je kandidat SNSD-a ubjedljivo pobjeđivao posljednjih 30 godina i poništite izbore u pola grada", zaključio je Bojić.

CIK BiH je donio juče nepravosnažnu odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

