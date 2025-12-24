Održan stručni skup posvećen značaju očuvanja i zaštite kulturne baštine u slučaju Trgovska gora

Pitanje Trgovske gore već gotovo deceniju ostaje jedno od ključnih ekoloških i političkih pitanja BiH i Republike Srpske. Dok Hrvatska, koja se ne da omesti, nastavlja sa svojim aktivnostima u vezi sa zbrinjavanjem radioaktivnog otpada nadležne institucije poručuju da od 2015. godine pokušavaju zaštiti interese građana.

"Republika srpska odnosno Bosna i Hercegovina tu imamo jedinstven pristup, radimo na tom pitanju od 2015. godine, Hrvatska ima svoje aktivnosti, ona pokušava na razne načine da izvrnda određene stvari mi smo tu u podređenom položaju gdje sustižemo, 10 godina radimo na tome i sad neko kaže da smo mi zakasnili. ja mislim da još nismo ta utakmica još nije gotova", kaže Duško Solomun, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine.

Koliko je situacija ozbiljna ukazuje i to da će se uključiti i međunarodne tužbe te pored pomenute Espo konvencije angažuju se i druge konvencije sve u cilju da Hrvatska odustane od svoje odluke.

"Jako je važno da informišemo sve prijateljske zemlje, sve zemlje sa kojima imamo uspostavljene diplomatske odnose o tome šta se dešava na Trgovskoj gori, mi moramo tražiti informaciju da li te zemlje imaju slične probleme kao mi. Jer činjenica je predstoje nam sudski procesi međunarodne tužbe, predstoje nam prigovori predstoji nam aktiviranje i dodatnih konvencija ne samo espo koja je aktivirana sredinom godine jako je važno da budemo stručno utemeljeni", kaže Mario Crnković, predsjednik Udruženja Grin tim.

Nijedan proces ne traje vječno pa tako ni situacija oko Trgovske gore. Nastavak pregovora se očekuje u narednom periodu ali uz ozbiljne pregovore i konkretne odluke sa prikupljenom dokumentacijom i spremnim argumentima.

"Očekujemo da će već biti jedna rasprava u februaru, a zatim mi idemo u maju mjesecu na određenu vrstu ročišta sa Republikom Hrvatskom koja je dobila obavezu da odgovori na 10 pitanja. Mi smo dobili 2 pitanja na koje treba da odgovorimo. Imamo dovoljno kapaciteta da možemo odgovoriti tom izazovu i ja sam uvjerena da će međunarodne organizacije koje se bave ovim pitanjem, a na bazi činjenica da budu objektivni i da hrv nema uslova da gradi odlagalište radioaktivnog otpada u slivu rijeke Une", kaže Borislav Bojić, koordinator pravnog i ekspertskog tima za Trgovsku goru.

U narednom periodu slijedi razmjena dokumentacije sa Hrvatskom i stručne analize. Nadležne institucije prate situaciju, prikupljaju dokaze i sudske procese i poručuju da od namjere da spriječe Hrvatsku da odlažu radioaktivni otpad na Trgovskoj gori, neće odustati.