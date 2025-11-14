BiH uvodi tri nova pravila za registraciju i vozačke dozvole

Ministarstvo komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine objavilo je da uvodi tri nova pravila koja se odnose na registracije vozila, vozačke dozvole i izdavanje licenci u profesionalnom prevozu.

Prema izmjenama Pravilnika o registraciji vozila, uvodi se mogućnost redovnog i hitnog izdavanja zamjenske, tzv. treće registarske tablice.

Ovo omogućava prevoznicima da nastave s radom i u slučaju gubitka ili krađe tablice, bez zastoja i dodatnih troškova.

Ukida se obaveza objavljivanja gubitka ili krađe registarskih oznaka u Službenim glasnicima, čime se smanjuju troškovi i administracija. Ujedno su pojednostavljeni obrasci i komunikacija s Ministarstvom kako bi se izbjegla višestruka dopisivanja.

Izmjene u Pravilniku o vozačkoj dozvoli odnose se na profesionalne vozače kojima je izrečena zabrana upravljanja samo jednom kategorijom vozila. U takvim slučajevima izdaje se zamjenska vozačka dozvola s evidentiranom zabranom, dok se originalna dozvola ne deponuje do završetka postupka izrade nove.

Nadležni MUP određuje početak trajanja mjere zabrane, uvažavajući vrijeme potrebno za izradu dokumenta, što je važno za kompanije koje ne mogu dozvoliti da vozač bude privremeno bez dozvole. I u ovom pravilniku pojednostavljena je komunikacija prevoznika s organima nadležnim za izdavanje dokumenata.

Najveće promjene predviđene su u Pravilniku o uslovima izdavanja licenci i kvalifikacionih kartica vozača, gdje se prvi put uvodi model centara izvrsnosti. Prevoznici koji ispunjavaju uslove za Centar izvrsnosti A – najmanje 20 vozila i 10 godina posjedovanja licence – moći će unutar vlastite firme organizovati teorijsku i praktičnu obuku vozača, dok će ispite sprovoditi ovlaštene stručne institucije. Prevoznici s najmanje 10 vozila i pet godina licence dobiće status Centra izvrsnosti B, uz mogućnost organizacije dijela obuke.

Ministarstvo je potvrdilo da se priznaje kvalifikaciona kartica vozača (KOD 95) stečena u državama Evropske unije ili državama članicama Povelje kvaliteta, za preostali period važenja, čime se izbjegava ponovna obuka i polaganje ispita. U saradnji s IDDEEA-om uveden je brži sistem izdavanja kvalifikacionih kartica te unaprijeđen vizuelni i bezbjednosni standard dokumenta. Ukinuta je obaveza dostavljanja CIPS prijave i kopije vozačke dozvole, čime je skraćen postupak izdavanja.

Od 2027. godine uvodi se obavezna individualna praktična vožnja kao dio obuke, kako bi se stručno osposobili centri i institucije za potpuni prelazak na evropski model obrazovanja vozača. U slučaju gubitka ili krađe licence ili izvoda, više neće biti potrebna objava u Službenim glasnicima, već će dovoljno biti prijaviti slučaj putem službenog portala Ministarstva.

Istovremeno je završen prijedlog za pristupanje e-CMR protokolu i upućen Savjetu ministara BiH. Očekuje se da će usvajanje ove tačke omogućiti digitalizaciju međunarodnih tovarnih listova, olakšati rad prevoznicima i smanjiti količinu papirologije.

“Ovim paketom smanjujemo administrativna opterećenja, ubrzavamo procedure i usklađujemo se s evropskim standardima u profesionalnom prevozu”, saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH.