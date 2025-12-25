Državljanin BiH izazvao težak udes, šestoro povrijeđenih

Državljanin BiH izazvao je težak udes na južnom dijelu auto-puta A2 kod austrijskog Vernberga. Naime, danas oko 16:25 časova vozio je u pravcu Beča, kada se u svojoj saobraćajnoj traci iznenada okrenuo i popriječio zbog snijega na kolovozu. Ovaj 41-godišnji vozač tada je krenuo u pogrešnom smjeru kako bi se vratio nazad na petlju Filah.

Istovremeno, jedna 65-godišnja žena iz okruga Klagenfurt-Land, koja je svojim automobilom uredno vozila u pravcu Beča, nije uspjela da izbjegne sudar sa vozilom državljanina BiH. Sva četiri putnika iz automobila vozača iz BiH, kao i dva putnika iz vozila koje je dolazilo iz suprotnog pravca, zadobili su povrede neutvrđenog stepena i prevezeni su vozilima hitne pomoći u Pokrajinsku bolnicu u Filahu.

U akciji spasavanja i izvlačenja učestvovalo je više patrola saobraćajne

policije iz Filaha, dobrovoljna vatrogasna društva Gedersdorf, Drobolah i Vernberg, vozila hitne pomoći službe Rettung Karnten sa sedam vozila i ukupno 23 medicinara.