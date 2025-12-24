Logo
Large banner

Stanare zgrozio prizor na balkonu: Komšija suši meso preko okačenih šipki

Izvor:

Kurir

24.12.2025

20:52

Komentari:

0
Зграда балкони
Foto: George Becker/Pexels

Stanari jedne zgrade u centru grada ostali su zatečeni i u nevjerici kada su pozvonili komšijama i zatekli prizor koji ih je potpuno šokirao — komadi svježeg mesa koji se suše preko okačenih šipki na terasi jednog stana.

Prema svjedočenjima ljudi koji žive u zgradi, situacija je izgledala toliko nevjerovatno da niko nije mogao da vjeruje sopstvenim očima, a ono što je svima privuklo pažnju jeste krv koja je kapala, kao i nepodnošljiv miris.

ајфон

Region

Na aerodromu u Podgorici oduzeti telefoni vrijedni 2,6 miliona eura

Do incidenta je došlo u italijanskom naselju Mestre, u okrugu Venecije, a kako su prenijele komšije, krv je kapala na ulicu, i time "zabavljala" insekte i muve koji su se skupljali.

Sve je prijavio novi stanar koji se upravo uselio u stan pored. Odmah je kontaktirao agenciju preko koje je iznajmio stan.

- Tražili smo objašnjenje, ali niko nije znao ništa da nam kaže. Pozvonili smo na stan odakle je meso okačeno, ali niko nije odgovarao - saopštili su iz agencije, dodajući da su odmah krenuli da traže pomoć nadležnih i obavijeste upravnika zgrade, opštinu i policiju.

Naveli su da nisu uspjeli da stupe u kontakt ni sa upravnikom zgrade, ni sa lokalnom policijom.

Владимир Путин

Svijet

"Pregovori završeni, Putin je obaviješten"

- Policija i karabinjeri su nas uputili nazad na opštinu, ali nismo dobili nikakvu pomoć. Šta jedan običan građanin treba da uradi da bi prijavio nešto ovakvo? To meso i dalje visi, i dalje kaplje. Žive kao varvari. Užasno. Jednostavno nedopustivo - rekle su očajne komšije medijima.

Stanari i agencija zahtijevaju hitnu reakciju kako zbog narušenog javnog zdravlja, tako i zbog nepoštovanja propisa o higijeni i zajedničkom životu u višestambenim zgradama. Za sada nije poznato da li će opština ili policija sprovesti inspekciju i kazniti odgovorne.

Podijeli:

Tagovi:

Italija

meso

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Какво нас вријеме очекује до Божића?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje do Božića?

1 h

0
Милан Васић са сином у манастиру Грачаница

Scena

Milan Vasić odveo sina na Kosovo, posjetili veliku svetinju

1 h

0
Ања Васиљевић из Какмужа написала најљепше писмо Д‌једу Мразу

Društvo

Anja Vasiljević iz Kakmuža napisala najljepše pismo D‌jedu Mrazu

1 h

0
Новчани шок до краја недјеље: Три знака којима се смијеши богатство које нису ни сањали

Zanimljivosti

Novčani šok do kraja nedjelje: Tri znaka kojima se smiješi bogatstvo koje nisu ni sanjali

1 h

0

Više iz rubrike

"Преговори завршени, Путин је обавијештен"

Svijet

"Pregovori završeni, Putin je obaviješten"

1 h

0
Упозорење за поплаве издато за више од 40 милиона људи

Svijet

Upozorenje za poplave izdato za više od 40 miliona ljudi

1 h

0
Станари евакуисани због повећаног ризика од клизишта

Svijet

Stanari evakuisani zbog povećanog rizika od klizišta

1 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp šalje vojsku u Nju Orleans

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

40

Ilon Mask poručio da dolazi svijet bez oskudice: Ove stvari će promjeniti sve

21

39

Dječak (13) htio da zaštiti majku od njenog partnera, pa izboden nasmrt

21

30

Ekonomski stručnjaci budžet za 2026. ocijenili realnim i ostvarivim

21

20

Ovo je kuća Patrijarha Pavla: Njegovo rodno mjesto preživjelo je katastrofu, a ovo je dom gdje je odrastao

21

19

Sutra je važan praznik za majke i djecu: Slavimo velikog sveca, a ovo su običaji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner