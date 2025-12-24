Tramp šalje vojsku u Nju Orleans

To predstavlja još jedno federalno raspoređivanje u gradu u isto vrijeme kada je u toku akcija protiv imigracije koju predvodi granična patrola.

Portparol Pentagona, Šon Parnel, rekao je u utorak da će pripadnici garde, kao i u drugim raspoređivanjima u velikim gradovima, biti zaduženi za podršku partnerima u sprovođenju zakona, uključujući Ministarstvo pravde i Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost. Parnel je dodao da će trupe Nacionalne garde biti raspoređene do februara.

Guverner Luizijane, Džef Lendri, republikanac, pohvalio je Donalda Trampa i američkog ministra odbrane, Pita Hegseta, za koordinaciju raspoređivanja i predvidio da će prisustvo garde imati pozitivan uticaj.

"To će nam pomoći da dodatno suzbijemo nasilje ovdje u gradu Nju Orleansu i drugde širom Luizijane. I zato veliki pozdrav obojici", rekao je Lendri.

Kritičari su tvrdili da je raspoređivanje Nacionalne garde neopravdano i da bi moglo izazvati strah u zajednici, i ističu da je u Nju Orleansu zapravo došlo do smanjenja stope nasilnog kriminala.

Cilj je hapšenje 5.000 ljudi

Raspoređivanje Nacionalne garde u grad kojim predvode demokrate dolazi u trenutku kada agenti granične patrole sprovode akciju protiv imigracije od početka mjeseca. Prema podacima Ministarstva za unutrašnju bezbjednost, agenti su uhapsili nekoliko stotina ljudi tokom prvih nekoliko nedelja onoga što se očekuje kao višemjesečna operacija sa ciljem hapšenja 5.000 ljudi.

Još u septembru, Landri je zatražio od Trampa da pošalje 1.000 vojnika koje finansira savezna vlada u gradove Luizijane, navodeći zabrinutost zbog kriminala. Landri je pohvalio Trampa zbog slanja trupa u druge gradove, uključujući Vašington i Memfis u Tenesiju.

Predsjednik je takođe zahvalio Landriju. Tramp je u nedjelju objavio da je imenovao guvernera za svog specijalnog izaslanika za Grenland, strateški važnu, ogromnu i poluautonomnu teritoriju Danske za koju je Tramp rekao da SAD treba da je preuzmu.

Nju Orleans je veći dio godine bio na putu da zabilježi najmanji broj ubistava u posljednjih nekoliko decenija, prema preliminarnim podacima gradske policijske uprave. U 2025. godini, zaključno sa 1. novembrom, dogodilo se 97 ubistava, uključujući 14 učesnika veselja koji su ubijeni na Novu godinu tokom napada kamionom u ulici Burbon.

Veteran američke vojske koji je vozio pikap sa zastavom Islamske države izazvao je pokolj na bučnoj proslavi Nove godine u Nju Orleansu, zaobilazeći policijsku blokadu i udarajući u učesnike proslave prije nego što ga je policija ubila.

Prošle godine je bilo 124 ubistva, a 2023. godine 193, prema gradskim podacima. Oružane pljačke, teški napadi, krađe automobila, pucnjave i krivična djela protiv imovine takođe su u padu.

Nju Orleansu nije strano da ima pripadnike Nacionalne garde u gradu. U januaru je 100 pripadnika garde poslato u grad da pomognu u bezbjednosnim mjerama nakon napada kamionom na Novu godinu. Članovi Garde su takođe bili prisutni na važnim događajima u gradu ove godine, uključujući Superboul i Mardi Gra.