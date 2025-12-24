Logo
Patrijarh Kiril odlikovao Zaharovu Ordenom Aleksandra Nevskog

RT Balkan

24.12.2025

18:11

Патријарх Кирил одликовао Захарову Орденом Александра Невског
Foto: X

Patrijarh moskovski i cijele Rusije Kiril odlikovao je Mariju Zaharovu, portparola ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Ordenom Aleksandra Nevskog II stepena, u znak priznanja za njen rad, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ruske pravoslavne crkve.

"Posvetili ste svoj život diplomatskoj službi i već više od 10 godina ste zvanični predstavnik ruskog Ministarstva spoljnih poslova, dajući značajan doprinos zaštiti interesa naše zemlje na međunarodnoj areni. U znak priznanja za Vaš rad i povodom Vašeg jubileja, smatram da je ispravno da Vas odlikujem Ordenom blaženog velikog kneza Aleksandra Nevskog (II stepena)", poručio je u svojoj čestitki patrijarh Kiril.

marija-zaharova-030925

Svijet

Putin čestitao rođendan Zaharovoj

On je izrazio zahvalnost Zaharovoj za podršku Ruskoj pravoslavnoj crkvi i poželio joj zdravlje, blagostanje, kao i "Božju pomoć i uspjehe u njenom odgovornom služenju na dobrobit otadžbine".

Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, rođena je 24. decembra 1975. godine u Moskvi i danas slavi 50. rođendan.

Glavna urednica RT i medijske grupe "Rusija sevodnja" Margarita Simonjan uputila je Zaharovoj šaljivu video-čestitku putem Telegrama povodom njenog jubileja, prenosi RT Balkan.

